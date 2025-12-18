Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 13:39
Τα Όσκαρ αποχαιρετούν την τηλεόραση : Στο YouTube από το 2029

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι το YouTube θα έχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των Όσκαρ από το 2029 έως το 2033.

Πρόκειται για μια σεισμική αλλαγή για ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα... Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ θα αποχωρήσουν από το ABC και από το 2029 θα μεταδίδονται μέσω YouTube, με το YouTube να αποκτά τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα έως το 2033.

Το ABC θα συνεχίσει να μεταδίδει την ετήσια τελετή μέχρι το 2028, χρονιά που θα σηματοδοτήσει τα εκατοστά Όσκαρ.

Τα ετήσια κινηματογραφικά βραβεία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλο τον κόσμο στα δύο δισεκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο που ανήκει στη Google, μια κίνηση που ουσιαστικά καταργεί την τηλεοπτική μετάδοση.

Οι οικονομικοί όροι δεν έγιναν γνωστοί.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε μια πολυεπίπεδη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, ώστε να γίνει το μελλοντικό σπίτι των Όσκαρ και των προγραμμάτων της Ακαδημίας όλο τον χρόνο», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ και η πρόεδρος της Ακαδημίας Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό, κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη μας και για την κινηματογραφική κοινότητα.»

«Τα Όσκαρ είναι ένας από τους ουσιώδεις πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνική δημιουργία», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μοχάν. «Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας στους θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στην πλούσια κληρονομιά των Όσκαρ.»

Το ABC, που ανήκει στην The Walt Disney Co., υπήρξε το τηλεοπτικό σπίτι των Όσκαρ σχεδόν σε όλη την ιστορία τους. Το NBC μετέδωσε για πρώτη φορά τα Όσκαρ το 1953, αλλά το ABC απέκτησε τα δικαιώματα το 1961. Με εξαίρεση την περίοδο 1971-1975, όταν το NBC πρόβαλε ξανά την τελετή, τα Όσκαρ βρίσκονταν στο ABC.

«Το ABC υπήρξε το υπερήφανο σπίτι των Όσκαρ για περισσότερα από μισό αιώνα», ανέφερε το δίκτυο σε ανακοίνωση. «Ανυπομονούμε για τις επόμενες τρεις μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του εορτασμού των εκατοστών Όσκαρ το 2028, και ευχόμαστε στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχή επιτυχία.»

Τα περσινά Βραβεία της Ακαδημίας παρακολούθησαν 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ABC, ένα υψηλό πενταετίας, αλλά πολύ κάτω από το μεγαλύτερο κοινό της εκπομπής, τα 57 εκατομμύρια, το 1998.

Με πληροφορίες από euronews.gr

