Ανοιχτή πρόσκληση από το φεστιβάλ χορού On Bodies 2026

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 11:58

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας προσκαλεί καλλιτέχνες και ομάδες που δουλεύουν στο πεδίο της χορογραφίας και με το σώμα να στείλουν προτάσεις για το φεστιβάλ On Bodies 2026.

Κτίζοντας πάνω στις προηγούμενες θεματικές της επούλωσης και της ανθεκτικότητας η έκδοση του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 -17 Μαΐου 2026 στη Στέγη Χορού Λευκωσίας, ασχολείται με συνθήκη της αφθονίας: την κατάσταση της πληρότητας, του πλούτου και της ευημερίας σε προσωπικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιορισμούς, περικοπές προϋπολογισμών, καταστροφές και συγκρούσεις τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως, το φεστιβάλ στοχεύει στη διερεύνηση του τι συνιστά την αφθονία — είτε πρόκειται για πόρους, ευκαιρίες, κοινότητές, αλληλεγγύη, ανθούντα οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, εσωτερική γαλήνη και/ή αισιοδοξία.

Μέσω παραστάσεων, εργαστηρίων, residency, ανοιχτών συζητήσεων και σεμιναρίων, επιδιώκουμε να εξερευνήσουμε και να ερμηνεύσουμε την αφθονία καλλιτεχνικά, δραματουργικά και κοινωνικά, τονίζοντας τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε περισσότερα από αυτά που πραγματικά μας στηρίζουν.

Πώς προσελκύουμε, πώς αναζητούμε, πώς εκδηλώνουμε την αφθονία;

Ποιες αξίες χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ;

Ποια άτομα και ποιες κοινότητες/ομάδες θέλουμε να έχουμε δίπλα μας;

Αφθονία σε τι και για ποιον;

Τι υπάρχει ήδη εδώ για εμάς;

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες/ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ένα νέο έργο ή μια υπάρχουσα παράσταση σε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες. Σημειώνεται ότι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ On Bodies 2025 δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το 2026.

BODIES ON STAGE

Έργα διάρκειας 20-45 λεπτών θα παρουσιαστούν στην κεντρική σκηνή της Στέγης με περιορισμένες τεχνικές ανάγκες και ανάγκες παραγωγής. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με το κοινό να κάθεται στις κερκίδες που είναι τοποθετημένες μπροστά και στο πλάι της σκηνής. Για καλύτερη εικόνα του χώρου, δείτε τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας.

BODIES IN THE GARDEN

Έργα διάρκειας 10-25 λεπτών για παρουσίαση στον κήπο/ εξωτερικό χώρο της Στέγης με ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό.

Επιλεγμένες προτάσεις:

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα πραγματοποιηθούν μία φορά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ σε triple bill. Όλες οι προτάσεις θα λάβουν τεχνική υποστήριξη λαμβάνοντας υπόψιν τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες του χώρου (οπτικοακουστικός εξοπλισμός - βιντεοπροβολέας - οθόνη κλπ). Διευκρινίζεται πως οι παραστάσεις θα πρέπει να έχουν εύκολο στήσιμο/ξεστήσιμο (μέχρι 5 λεπτά).

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα λάβουν:

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Σόλο: €1500 (ένα performer)

Ντουέτο: €2000 (δύο performers)

Ομαδικό κομμάτι: €3000 (τουλάχιστον 3 performers)

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα έχουν μέχρι 30 δωρεάν ώρες χρήσης της Στέγης για πρόβες ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ Φεβρουάριου-Μάιου.

ΕΤΟΙΜΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Σόλο: €500 (ένα performer)

Ντουέτο: €1000 (δύο performers)

Ομαδικό Κομμάτι: €1500 (τουλάχιστον 3 performers)

Ομάδες με βάση εκτός Λευκωσίας θα λάβουν επιπλέον μικρή κάλυψη για οδοιπορικά.

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα έχουν μέχρι 15 δωρεάν ώρες χρήσης της Στέγης για πρόβες, ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαΐου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ:

Η Στέγη θα καλύψει διαμονή, per-diem και εισιτήρια μέχρι 250 ευρώ ανά άτομο, καθώς και αμοιβή 500 ευρώ. Μέγιστος αριθμός ατόμων: 2

Διαδικασία Επιλογής:

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πέτρο Κονναρή (Καλλιτεχνικό διευθυντή της ΣΧ Λευκωσίας), την Αριάννα Οικονόμου (χορογράφο/περφόρμερ, πρόεδρο της Echo Arts, διευθύντρια του Dance Gate Lefkosia-Cyprus), Μάριο Κτωρίδη (χορογράφο/καλλιτέχνη), και τη Διαμάντω Χατζηζαχαρία (Χορογράφο, Χορεύτρια). Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν σε όλους τους αιτητές με εμαιλ μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Η επιλογή θα γίνει με βάση: (Α) την καθαρότητα της πρότασης και της χορογραφικής μεθοδολογίας, (Β) τη συσχέτιση με τη θεματική της αφθονίας και το χώρο της Στέγης, και (Γ) τη συνολική επιμέλεια του φεστιβάλ.

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση (https://forms.gle/KW9YFpNcpupoDtXS8) μέχρι την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το ανοικτό κάλεσμα και το φεστιβάλ επικοινωνήστε στο info@dancehouselefkosia.com ή και στο 22780960 (Δευ-Παρ 10:00-13:00).

Διοργάνωση:

Στέγη Χορού Λευκωσίας

Θεσμικός Χορηγός:

Υφυπουργείο Πολιτισμού- Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Φωτογραφία: Γιώργος Στυλιανού από τη περφόρμανς των André Uerba / SHORT HOPE (PT/DE) – Æffective Choreography, On Bodies Festival 2024