7ο DOT.ON.THE.MAP INDUSTRY DAYS: Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή κινηματογραφικών σχεδίων

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 11:23

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης επανέρχεται για έβδομη συνεχή χρονιά και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας καταθέσεων κινηματογραφικών σχεδίων

Το Dot.on.the.Map Industry Days, μια θεσμική δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος, θα πραγματοποιηθεί για έβδομη συνεχή χρονιά, κατά το διάστημα 23 - 25 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες - Κύπρος (17 - 25 Απριλίου 2026). Το Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, και διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο.

Το Dot.on.the.Μap Industry Days λειτουργεί ως πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης από το 2020, φέρνοντας παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους από τις χώρες της Μεσογείου μαζί με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. Προσφέρει την ευκαιρία σε δημιουργούς ταινιών να παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια για παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Οι δημιουργοί θα παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια σε στάδιο ανάπτυξης στο πλαίσιο του φόρουμ συμπαραγωγής μέσα από διαδικασία "pitching", με στόχο μελλοντικές συνεργασίες με άλλους κινηματογραφιστές, παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, εκπρόσωπους τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο.

Το όραμα των διοργανωτών είναι η εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής σε μια δυναμική πλατφόρμα σύναψης καλλιτεχνικών και οικονομικών συνεργασιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η αναβάθμισή της ως σημείου διασύνδεσης επαγγελματιών της εγγύς περιοχής με τον διεθνή χώρο.

Επικεφαλής της διοργάνωσης Dot.on.the.Map Industry Days είναι η παραγωγός - σκηνοθέτρια Δανάη Στυλιανού.

Το Dot.on.the.Μap Industry Days περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις:

1. το φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Μap Meeting Point και

2. το Dot.on.the.Μap Cinema Talks, μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου.

7o Dot.on.the.Map Meeting Point |Φόρουμ Συμπαραγωγής |23 - 25 Απριλίου 2026 | Λεμεσός, Κύπρος

Έναρξη καταθέσεων κινηματογραφικών σχεδίων για ταινίες μυθοπλασίας σε στάδιο ανάπτυξη

Το Dot.on.the.Map Meeting Point ανακοινώνει την έναρξη καταθέσεων κινηματογραφικών σχεδίων για ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους σε στάδιο ανάπτυξης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 7ο φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Μap Meeting Point αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2026.

Οι όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cyprusfilmdays.com/el/industry/dot-call-for-projects/

Το διεθνές φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point προσφέρει στους δημιουργούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους μια πλατφόρμα παρουσίασης των κινηματογραφικών σχεδίων τους στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων επαφών για την υλοποίηση των προτάσεών τους. Aποβλέπει σε μια δυναμική επιλογή κινηματογραφικών σχεδίων από χώρες της Μεσογείου, δίνοντας σε παραγωγούς και σκηνοθέτες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε δυνητικούς εταίρους, με στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο συμπαραγωγής, χρηματοδότησης, ανάπτυξης και διανομής. Το φόρουμ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Dot.on.the.Map Meeting Point θα επιλέξει έξι έως δέκα (6 - 10) προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και χρηματοδότησης, και οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επαγγελματίες από τον διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ειδικοί στην ανάπτυξη ταινιών, παραγωγοί, χρηματοδότες, sales agents, εκπρόσωποι τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων, αλλά και διανομείς, εκπρόσωποι φεστιβάλ και χρηματοδοτικοί φορείς για τον κινηματογράφο. Oι παραγωγοί και σκηνοθέτες / σεναριογράφοι των προτάσεων που θα επιλεγούν για το Dot.on.the.Map Meeting Point θα παρουσιάσουν τα κινηματογραφικά τους σχέδια στο πλαίσιο διαδικασίας "pitching" και στη συνέχεια μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Dot.on.the.Map Cinema Talks

Το τμήμα Dot.on.the.Map Cinema Talks προσφέρει σειρά από masterclasses, συζητήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου. Οι δράσεις του Dot.on.the.Map Cinema Talks απευθύνονται σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού τομέα και διαπιστευμένους καλεσμένους του φεστιβάλ. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.