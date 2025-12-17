Το σπίτι της ταινίας «Home Alone» θα ανακαινισθεί στην αισθητική της δεκαετίας του '90

Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 12:27

Οι νέοι ιδιοκτήτες του πραγματικού σπιτιού που παρουσιάζεται στην κλασική ταινία του 1990 «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι) το αποκαθιστούν στην παλιά του αίγλη, μετά την προηγούμενη ανακαίνιση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους θαυμαστές της ταινίας.

Το εμβληματικό σπίτι στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ - που χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία της οικογένειας ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και στη συνέχεια της του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» - αγοράστηκε νωρίτερα φέτος έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Χτίστηκε το 1926 και εκτείνεται σε πάνω από 9.000 τετραγωνικά πόδια.

Οι αγοραστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έργα ανακαίνισης, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο ζεστός, πολύχρωμος εσωτερικός χώρου που προβάλλεται στην αρχική ταινία.

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη που ανέδιδε η ταινία», δήλωσε στο μέσο ο Σκοτ Πράις, υπεύθυνος του έργου ανακαίνισης που ανέθεσαν οι νέοι ιδιοκτήτες. «Υπήρχαν τόσα υπέροχα χρώματα, που σε έκαναν να νιώθεις οικογένεια και σπίτι, και θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτή τη μαγεία», πρόσθεσε.

Το εσωτερικό του σπιτιού, με τα πέντε υπνοδωμάτια και τα έξι μπάνια, είχε ανακαινιστεί το 2018 με μια μοντέρνα, ολόλευκη αισθητική, πολύ διαφορετική από τη ζεστή ατμόσφαιρα που αγάπησε το κοινό πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.