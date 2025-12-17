Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 13:50
Λούβρο: Κλειστό «εν μέρει» το μουσείο παρά την παράταση της απεργίας των εργαζομένων

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε σήμερα υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, με αποτέλεσμα το μουσείο αυτό, το οποίο δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του Υπουργείου» Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

