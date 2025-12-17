Όταν η τεχνολογία συναντά την Αλεξάντρα Νταριέσκου στην παράσταση «Ο Καρυοθραύστης κι εγώ»

Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 11:51

Ένα εκρηκτικό μείγμα solo πιάνου, χορού και ψηφιακών animations που ξεσήκωσε πάνω από 70.000 θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η παγκοσμίου φήμης πιανίστρια Αλεξάντρα Νταριέσκου παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, την παράσταση «Ο Καρυοθραύστης κι εγώ».

Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (10:30 και 16:30) γίνεται το σκηνικό γι’ αυτή την πρωτοποριακή παράσταση πολυμέσων, όπου το παραμύθι ζωντανεύει μέσα από το πιάνο, τον χορό και τις ψηφιακές εικόνες. Μια εμπειρία που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ιδανική για όσους θέλουν να ζήσουν μια νέα εμπειρία, γεμάτη έμπνευση και φαντασία. Στόχος της Αλεξάντρα Νταριέσκου είναι να προσεγγίσει το νεότερο κοινό και να χτίσει γέφυρες με όσους δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με την κλασική μουσική.

Η πρεμιέρα δόθηκε το 2017, στο Barbican Centre του Λονδίνου κι έπειτα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, σε Ευρώπη, Αυστραλία, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ, προσελκύοντας συνολικά πάνω από 70.000 θεατές. Τον Ιανουάριο του 2025, παρουσιάστηκε επίσης, με μεγάλη επιτυχία, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του διημέρου Piano Days.

Η μουσική περιλαμβάνει αποσπάσματα της πρωτότυπης παρτιτούρας του Τσαϊκόφσκι σε ενορχήστρωση των Mikhail Pletnev, Stefan Esipoff, Percy Grainger και τρεις ολοκαίνουργιες διασκευές του Gavin Sutherland.

Η σύνδεση πραγματικού και ψηφιακού κόσμου επιτυγχάνεται στη σκηνή με τη συμβολή της χορεύτριας Désirée Ballantyne στο ρόλο της μικρής Κλάρας.

Η ιστορία

Η ιστορία ξεκινά Παραμονή Χριστουγέννων, όταν η μικρή Κλάρα παίρνει δώρο έναν καρυοθραύστη – έναν μαγικό στρατιώτη που θα τη μεταφέρει σε έναν φαντασμαγορικό κόσμο όπου τα παιχνίδια ζωντανεύουν και ξεκινά η μάχη με τα ποντίκια. Από εκεί ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο μαγεία, χορό, φαντασία και υπέροχη μουσική, με τον Καρυοθραύστη να μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα και τη μικρή Κλάρα να ανακαλύπτει τον δικό της κόσμο.

Η Αλεξάντρα Νταριέσκου

Η σπουδαία πιανίστρια και storyteller από τη Ρουμανία, συνδυάζει την κλασική μουσική με την τεχνολογία και ζωντανές ερμηνείες, προσφέροντας μια σύγχρονη ματιά στο κλασικό ρεπερτόριο. Με έντονη κοινωνική ευαισθησία, η

Αλεξάντρα εμπνέει τους νέους να ανακαλύψουν τη μαγεία της μουσικής, γκρεμίζοντας τα στερεότυπα και τα εμπόδια που συχνά τη συνοδεύουν.

Η Αλεξάντρα έχει κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ με κριτική αποδοχή. Κατέχει πολλές διακρίσεις και βραβεία όπως, Πολιτιστική Πρέσβειρα της Ρουμανίας, Αξιωματικός του Ρουμανικού Στέμματος από τη Βασιλική Οικογένεια, το Young European Leader από το δίκτυο Friends of Europe και το Τάγμα του «Cultural Merit» σε βαθμό Ιππότη από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, είναι καθηγήτρια πιάνου στη Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο.

Συντελεστές

Πιάνο: Alexandra Dariescu

Xορός: Désirée Ballantyne

Διάρκεια: 60΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €16 - €18

ΖΩΝΗ Α: €14/ €16

ΖΩΝΗ Β: €12/ €14

ΖΩΝΗ Γ: €10/ €12

ΖΩΝΗ Δ: €8/ €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG