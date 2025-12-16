Άρωμα αυτοκρατορικής Βιέννης με τους Johann Strauss Virtuosi στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 12:56

Η καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης, προσελκύει τα βλέμματα θεατών σε όλο τον κόσμο καθώς, αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της Πρωτοχρονιάς. Οι επίλεκτοι σολίστ μουσικοί Johann Strauss Virtuosi της φημισμένης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ορχήστρας των Ανακτόρων Schoenbrunn της Βιέννης (Vienna Schoenbrunn Palace Orchestra) θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό της Κύπρου, να απολαύσει την εορταστική μουσική ατμόσφαιρα της γοητευτικής εποχής της Αυτοκρατορικής Βιέννης και μας προσκαλούν να υποδεχτούμε το 2026 με νότες χαράς και αισιοδοξίας μέσα από τα ωραιότερα βαλς και πόλκες της πιο διάσημης οικογένειας Βιεννέζων συνθετών, των Στράους. Η Vienna Schoenbrunn Palace Orchestra, εξειδικευμένη στην ερμηνεία έργων κλασικών συνθετών της Χρυσής Εποχής της Αυτοκρατορικής Βιέννης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο βιεννέζικο στυλ και στην ερμηνεία, προσφέροντας μια λεπτή και εκλεπτυσμένη νότα. Έχει εξελιχθεί σε ορόσημο της ποιοτικής κλασικής ψυχαγωγίας ενώ, οι συναυλίες της στην Orangerie του Παλατιού Schoenbrunn διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική και μουσική ζωή της πόλης.

Τους Johann Strauss Virtuosi συνοδεύουν σολίστ της Όπερας της Βιέννης καθώς και ζευγάρι χορευτών.

Απολαύστε την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης, στη γοητεία της οποίας θα σας ταξιδέψουν οι καλύτεροι μουσικοί μίας από τις πιο διάσημες ορχήστρες της μουσικής των Strauss, με αποκορύφωμα της βραδιάς το εμβληματικό «Ωραίο Γαλάζιο Δούναβη», το πιο γνωστό βαλς παγκοσμίως και σήμα κατατεθέν του Johann Strauss, με το ζευγάρι χορευτών να σας μεταφέρει στον μαγευτικό κόσμο της Χρυσής Εποχής της Αυτοκρατορικής Βιέννης!

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Ώρα Έναρξης: 8.00μ.μ.

Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com