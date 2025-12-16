Διεθνής Διάκριση για την Κυπριακή ταινία animation "Η Υφάντρα" στο Φεστιβάλ Karama στην Ιορδανία

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 13:15

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation απέσπασε η ταινία του Γιώργου Τσαγγάρη "Η Υφάντρα" (The Weaver) στο 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Karama, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Ο δημιουργός της ταινίας Γιώργος Τσαγγάρης ευχαρίστησε θερμά την Κριτική Επιτροπή και το Φεστιβάλ, τονίζοντας τη συγκίνησή της για αυτή τη σημαντική διάκριση:

«Θαυμάζω βαθύτατα το Karama Film Festival, γιατί τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο και καταγγέλλει κάθε μορφή εξουσίας, καταπίεσης και αδικίας. Είναι ένα φεστιβάλ με ξεχωριστό βάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γίνεται δίπλα μας, στο Αμμάν της Ιορδανίας.»

Η ταινία "Η Υφάντρα" αντλεί έμπνευση από τον μύθο της Αράχνης, όπως καταγράφεται στις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Μέσα από αυτή την αρχαία ιστορία, η ταινία προσεγγίζει διαχρονικά θέματα λογοκρισίας, εξουσίας και ελευθερίας της έκφρασης. Η Αράχνη, όπως και ο Οβίδιος, υφαίνει μια τολμηρή αφήγηση ενάντια στην αυθαιρεσία των θεών — μια μεταφορά για την καταγγελία της αυταρχικής εξουσίας, όπως εκείνης του αυτοκράτορα Αύγουστου που εξόρισε τον ποιητή.

Το Karama Film Festival τίμησε επίσης την ταινία "Khartoum", των Παλαιστινίων σκηνοθετών Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Ahmad και Timeea Mohamed Ahmed, με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης. Η ταινία καταγράφει την πορεία πέντε κατοίκων του Χαρτούμ, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Σουδάν εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2023, σε μια συγκλονιστική αφήγηση για τον ξεριζωμό, την αντίσταση και την ελπίδα.

Το σκεπτικό της επιτροπής για τη βράβευση της "Υφάντρας":

«Η ταινία σας, με τη δυνατή αφήγηση και το βαθύ της μήνυμα, ενσαρκώνει το πνεύμα του φετινού θέματος “Rights Bank”. Μέσα από τη δημιουργική σας ματιά, φωτίσατε σημαντικές αλήθειες και εμπνεύσατε το κοινό να στοχαστεί πάνω στις προκλήσεις και τις φιλοδοξίες κοινοτήτων που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.Αυτή η αναγνώριση είναι απόδειξη του ταλέντου, της αφοσίωσης και της ικανότητάς σας να συνδέεστε βαθιά με το κοινό μέσω της τέχνης σας. Είμαστε περήφανοι που φιλοξενήσαμε την ταινία σας και προσβλέπουμε στις ιστορίες που θα συνεχίσετε να αφηγείστε στο μέλλον.»