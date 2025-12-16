Υπουργικό: Ιδρύεται Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι - Οι πρώτες πληροφορίες για Ακόλουθο και λειτουργία

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 15:00

Θα στεγάζεται στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι και θα λειτουργεί στα πρότυπα των αντίστοιχων Πολιτιστικών Κέντρων της Κύπρου σε Αθήνα, Λονδίνο και Βερολίνο.

Την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι και τη δημιουργία θέσης Πολιτιστικού Ακόλουθου για τη στελέχωσή του αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού.

Στόχος της απόφασης είναι η ενισχυμένη προβολή της σύγχρονης κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, καθώς και η αναβαθμισμένη παρουσία της χώρας στη Γαλλία. Όπως επισημαίνεται, το Παρίσι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους πόλους πολιτιστικών δρώμενων, ενώ οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Γαλλίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Το Πολιτιστικό Κέντρο θα στεγάζεται στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι και θα λειτουργεί στα πρότυπα των αντίστοιχων Πολιτιστικών Κέντρων της Κύπρου σε Αθήνα, Λονδίνο και Βερολίνο.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας, η οποία καλύπτει τομείς όπως η στρατηγική αυτονομία, ο πολιτισμός, η καινοτομία, η οικολογία, ο ψηφιακός τομέας, η εκπαίδευση και η άμυνα.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Υφυπουργού Πολιτισμού, η δημιουργία του Κέντρου στο Παρίσι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, προάγει την εξωστρέφεια της Κύπρουκαι συμβάλλει στην ανάπτυξη διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών, μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και της συν-δημιουργίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο του/της Πολιτιστικού Ακόλουθου, ο οποίος/η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του κυπριακού πολιτισμού, στην ανάπτυξη συμπράξεων με ξένους καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και στη στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, ιδίως στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.