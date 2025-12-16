Τον Γαβριήλ και τα μάτια μας

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 15:30

Ο Γιώργος Γαβριήλ έγινε στόχος τραμπουκισμού. Εθνικολάτρες, ελαμίτες υποψήφιοι και ανώνυμοι στο διαδίκτυο μας υπέδειξαν το σεβασμό προς τα θεία και τα υψηλά τους ιδανικά μέσα από χυδαία σχόλια, οι απειλές και ψεύτικες αναρτήσεις. Αυτά παθαίνουν όσοι αμφισβητούν τις κυρίαρχες αφηγήσεις.

Παραδίπλα οι πολιτικοί, Ευθύμιος Δίπλαρος καλή ώρα, αντιπρόσωπος πολιτών και της Δημοκρατίας. Για τους σκοπούς της στήλης, πολιτικοί, κόμματα και βουλευτές είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια επιθυμούν διακαώς να περάσουν νομοθεσίες, που να περιορίζουν τα δικαιώματα στο διαδίκτυο -κι ας φιμώσουν ταυτόχρονα και δημοσιογράφους- για να σωθούν οι ίδιοι κυρίως από τη χλεύη του κάθε τυχάρπαστου.

Αυτός ο ίδιος αναπαρήγαγε στα σόσιαλ του ένα ψεύτικο κολάζ του καλλιτέχνη εκπαιδευτικού Γιώργου Γαβριήλ, χωρίς να έχει τη στοιχειώδη αντίληψη τι σημαίνει να παραποιείς το έργο κάποιου για να τον πλήξεις. Ο βουλευτής που καταφέρνει να διπλασιάζει το βάθος στο οποίο μπορεί να φτάσει ο λαϊκισμός.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό είναι τα μέσα ενημέρωσης. Όταν οι δημοσιογράφοι, οι φρουροί της ελευθερίας της έκφρασης, μετατρέπονται σε τραμπούκους, η απειλή παίρνει άλλες διαστάσεις. Κανονικοποιεί τη μισαλλοδοξία και ενισχύει τον εκφοβισμό. Τα ΜΜΕ που αναπαράγουν ή συνυπογράφουν ψεύδη, υπονομεύουν την τέχνη και τον δημιουργό, και νομιμοποιούν τη βία του λόγου ως «δημοσιογραφικό καθήκον».

Ο τραμπουκισμός από τα ΜΜΕ δεν είναι απλώς μια ακραία γνώμη, είναι άμεση παραβίαση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κατάλυση της ίδιας της δημοκρατίας. Αν οι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι η Τέχνη δοκιμάζεται από την ελευθερία της, τότε και οι ίδιοι ας εκφράζουν μόνο αυτούς με τους οποίος συμφωνούν, να μην προκαλούν, να μην αναστατώνουν, να μην αμφισβητούν. Όμως αυτό δεν είναι δημοσιογραφία αλλά πλήγμα, τεράστιο, στην κοινωνία που θέλει να είναι ελεύθερη. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι οι πρώτοι που δεν θα επιτρέψουν τη σιωπή, τον περιορισμό της έκφρασης, της δημιουργίας και της αμφισβήτησης που παράγουν έμφυτα οι δημιουργοί.

Ω ναι. Ειδικά οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύσουν τον Γιώργο Γαβριήλ σαν τα μάτια μας.