Ο Pandelis Diamantides στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 12.12.2025 14:06

Ο Κύπριος καλλιτέχνης συνεργάζεται με την επίσης, Κύπρια vocal performer, Kristia Michael σε μια ζωντανή περφόρμανς εμπνευσμένη από το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα ταξίδι μέσα από τον ήχο, τη φωνή και το φως,

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει θεατρική περφόρμανς με βίντεο projector του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη και συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Pandelis Diamantides. Η παράσταση με τίτλο “Ground Studies for Pilots – Bluets”, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Πρόκειται για μια οπτικοακουστική παράσταση σε δύο θεματικές ενότητες, που προσφέρει μια ολιστική, μυσταγωγική εμπειρία. Τα δύο μέρη λειτουργούν ως ανοίγματα σε μια άλλη πραγματικότητα, πέρα από σύνορα, πέρα από κατηγορίες.

Στο πρώτο μέρος, το “Bluets”, ο Κύπριος καλλιτέχνης συνεργάζεται με την επίσης, Κύπρια vocal performer, Kristia Michael. Πρόκειται για μια ζωντανή περφόρμανς εμπνευσμένη από το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα ταξίδι μέσα από τον ήχο, τη φωνή και το φως, δημιουργώντας μια βυθιστική αίσθηση. Το μπλε γίνεται κάτι περισσότερο από χρώμα· γίνεται συναίσθημα. Η μουσική βασίζεται στις συναισθηματικές και συμβολικές διαστάσεις του μπλε της Μεσογείου εξερευνώντας τη μνήμη, τη μετατόπιση, και τη σιωπή μέσω της φωνής, των ηλεκτρονικών και της οπτικής αφαίρεσης. Με μεσογειακή αύρα και λυρική ευαισθησία το έργο μάς καλεί σε μια ήσυχη, αλλά βαθιά συναισθηματική ενδοσκόπηση σχετικά με την ταυτότητα και το ανήκειν.

Στο δεύτερο μέρος, το “Ground Studies for Pilots”, ο Pandelis Diamantides μάς οδηγεί σε έναν ποιητικό στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ευθραυστότητα, μέσα από την εικόνα ενός πιλότου που ετοιμάζεται να απογειωθεί. Η ιδέα προέκυψε από ένα βιβλίο με οδηγίες για πιλότους, το οποίο μελέτησε κατά τη διάρκεια του covid. Το σώμα γίνεται το εργαλείο, καρδιακοί παλμοί, αναπνοή και βιομετρικά δεδομένα, μεταμορφώνονται σε ήχο και φως.

Το “Ground Studies for Pilots – Bluets”, το οποίο παρουσιάστηκε μία φορά στο Φεστιβάλ Eufonic στην Ισπανία, θέτει ερωτήματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα σε έναν κόσμο περιτριγυρισμένο από την τεχνολογία. Ερωτήματα για τα βήματα προς το αύριο, για το πώς προετοιμαζόμαστε ή όχι. Με φόντο πάντα τη Λευκωσία: μια πόλη μοιρασμένη και ταυτόχρονα ενωτική, έναν ιδανικό τόπο γι’ αυτό το υπαρξιακό έργο.

Ποιος είναι ο Pandelis Diamantides

Ο Pandelis Diamantides είναι καλλιτέχνης νέων μέσων, συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής και ερευνητής, που ζει και εργάζεται ανάμεσα σε Άμστερνταμ, Αθήνα και Λευκωσία. Το έργο του ενώνει την πειραματική ηλεκτρονική μουσική, τη σύγχρονη τεχνολογία και τη διαλογιστική αισθητική. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από τα πεδία του χορού, του θεάτρου και των διαδραστικών τεχνών, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και χώρους τέχνης, όπως τα: MoMA PS1 (Νέα Υόρκη), Μπιενάλε Βενετίας, Bozar (Βρυξέλλες), Museo Reina Sofía (Μαδρίτη), MACRO (Ρώμη), Μουσείο Μπενάκη, FOAM (Άμστερνταμ), Athens Digital Arts Festival, TodaysArt (Χάγη) και Amsterdam Dance Event. Δίδαξε κι έδωσε διαλέξεις σε ιδρύματα όπως η China Academy of Arts, το Πανεπιστήμιο των Άνδεων και η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ σήμερα διευθύνει το Studio Pandelis Diamantides στην Ολλανδία.

Η Κρίστια Μιχαήλ

Η Κρίστια Μιχαήλ είναι vocalist and sound artist με βάση την Κύπρο, της οποίας η πρακτική γεφυρώνει τη μεσαιωνική, σύγχρονη και πειραματική φωνητική τέχνη. Εξερευνά τις τελετουργικές και πνευματικές διαστάσεις του ήχου, συχνά μέσα από πολυκαναλικά περιβάλλοντα.

Συντελεστές

Σύνθεση/ ερμηνεία: Pandelis Diamantides

Φωνητικά: Kristia Michael

Διάρκεια: 80΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

* Η παράσταση περιλαμβάνει στροβοσκοπικά φώτα.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG