Θεόδουλος Γρηγορίου και Claude Como σε μια εικαστική συνάντηση στο Ίδρυμα PSI

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 11:00

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Μασσαλίας και της Alliance Française Λεμεσού.

Η έκθεση From Nature to Structure παρουσιάζει έργα της Claude Como (Γαλλία) και του Θεόδουλου Γρηγορίου (Κύπρος), αναδεικνύοντας τη συνάντηση καλλιτεχνών, πόλεων και πολιτισμών. Προσκαλεί το κοινό σε ένα ποιητικό ταξίδι ανάμεσα στη ζωντανή μορφή και την αρχιτεκτονική δομή, εκεί όπου το νήμα γίνεται γέφυρα μεταξύ κόσμων. Μέσα από μαλλί, μέταλλο, ύφασμα και σκυρόδεμα, η έκθεση εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η ζωή και η αρχιτεκτονική αλληλοδιαπλέκονται, πώς το νήμα μετατρέπεται ταυτόχρονα σε ανάπτυξη και δομή, μνήμη και κατασκευή.

Τα έργα της Claude Como εκφράζουν την αισθησιακή ζωτικότητα του έμβιου κόσμου: χρησιμοποιώντας την τεχνική του tufting, σμιλεύει το χρώμα και το υλικό, δημιουργώντας πλούσιες και ζωηρές μορφές που μοιάζουν να επεκτείνονται στον χώρο. Ο Θεόδουλος Γρηγορίου, από την άλλη, διερευνά τη γεωμετρία του χρόνου και της μνήμης μέσα από υφασμάτινες και μεταλλικές εγκαταστάσεις, όπου η αρχιτεκτονική τάξη μετατρέπεται σε ποιητικό στοχασμό.

Στο σημείο συνάντησης φύσης και πολιτισμού, κατακόρυφου και οριζόντιου άξονα, η έκθεση From Nature to Structure φέρνει σε διάλογο δύο μεσογειακές φωνές, συνδέοντας τη Μασσαλία και τη Λεμεσό, δίδυμες πόλεις που συμβολίζουν την ανταλλαγή, την ανθεκτικότητα και τη μεταμόρφωση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος PSI.

Claude Como

Η Claude Como είναι Γαλλίδα καλλιτέχνις με διεθνή παρουσία, της οποίας το έργο έχει εκτεθεί σε σημαντικούς θεσμούς, όπως το Palais des Beaux-Arts de Lille, το Musée de Louviers, το Fort Saint-Jean του Mucem και το Ίδρυμα Louis Vuitton. Με τις ζωηρές και καθηλωτικές υφαντουργικές εγκαταστάσεις της, έχει καθιερωθεί ως μία διακριτή και επιδραστική φωνή στη σύγχρονη τέχνη.

Θεόδουλος Γρηγορίου

Ο Θεόδουλος Γρηγορίου συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Κύπριους καλλιτέχνες της γενιάς του. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο δύο φορές στη Μπιενάλε της Βενετίας, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Λούβρο. Οι βαθιές του αναζητήσεις γύρω από τη μνήμη, τη δομή και τον χρόνο τον έχουν καθιερώσει ως μια εξέχουσα μορφή της σύγχρονης μεσογειακής τέχνης.