«Πέρασμα» | Ατομική έκθεση του Στέλιου Στυλιανού στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 18:56

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου,παρουσιάζεται η νέα έκθεση ζωγραφικής, με τίτλο «Πέρασμα», του Στέλιου Στυλιανού.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 18:00, από τη Δρ. Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό από 18 έως 20 Δεκεμβρίου, καθημερινά από 10:00 έως 20:00.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, το «Πέρασμα» εξερευνά τη μετάβαση από τον εσωτερικό μικρόκοσμο στον απέραντο μακρόκοσμο, αποκαλύπτοντας τη λεπτή γραμμή που ενώνει το ορατό με το υπερβατικό. Μέσα από έργα ρεαλισμού και σουρεαλισμού, με κυρίαρχα στοιχεία τον κύκλο και το νερό, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει τη μεταμορφωτική πορεία του ανθρώπου.

«Σύμβολα, γέφυρες και ροές συνδέουν παρελθόν, παρόν και άπειρο, μετατρέποντας κάθε έργο σε ένα στιγμιότυπο εσωτερικής υπέρβασης και σε μια πρόσκληση προς τον θεατή να στοχαστεί το δικό του προσωπικό πέρασμα και πορεία».

Πληροφορίες

«Πέρασμα» | Ατομική έκθεση του Στέλιου Στυλιανού

Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 18:00

Χώρος έκθεσης: Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10.00-20.00.

Διάρκεια: Μέχρι 20 Δεκεμβρίου.