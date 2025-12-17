O Ιανουάριος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 08:12

Το Θέατρο Ριάλτο υποδέχεται το νέο έτος με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τον μήνα Ιανουάριο, που περιλαμβάνει κινηματογράφο, θέατρο και μουσική. Στη σκηνή του Ριάλτο φιλοξενούνται διακεκριμένοι δημιουργοί, εμβληματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, σύγχρονες διεθνείς παραγωγές και καλλιτέχνες με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, συνθέτοντας έναν μήνα γεμάτο με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές προτάσεις.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

7 Τετ 20:30 (120’)

Βουγονία

Γιώργος Λάνθιμος (ΗΠΑ, 2025) 15+

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως πρόκειται για μια εξωγήινη ύπαρξη, με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. O Γιώργος Λάνθιμος φτιάχνει ένα σαγηνευτικό κοκτέιλ κινηματογραφικών ειδών, σε μια ντελιριακή καταβύθιση στο παράλογο, διασκευάζοντας την κορεατική ταινία Save the Green Planet! (2003). Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος, Σενάριο: Will Tracy, Jang Joon-hwan. Πρωταγωνιστούν: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis. Στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους.

€ 8

9 Παρ 20:30 (120’)

O γυάλινος κόσμος- Τένεσι Ουίλιαμς

Θέατρο Δέντρο-Open Arts (12+)

Το Θέατρο Δέντρο και η Open Arts παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Τένεσι Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου, με μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών και ερμηνευτών. Τέσσερις μοναξιές πίσω από κλειστές πόρτες, τέσσερις τρόποι να ονειρεύεσαι μια διαφορετική ζωή. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, που μιλά για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, για τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας. Σκηνοθεσία: Θανάσης Γεωργίου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος.

€ 15

10 Σαβ 20:30 (105’)

Το Γάλα

Βασίλης Κατσικονούρης Ι Θέατρο Λέξη

Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας, αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου, του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου, του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή.

€25 / 22 / 18

17 Σαβ 20:30 (90’)

Αγγέλα Παπάζογλου - Άννα Βαγενά

Μια παράσταση-σταθμός στα θεατρικά πράγματα της Ελλάδας. Η Αγγέλα Παπάζογλου του Γιώργη Παπάζογλου με την Άννα Βαγενά, πρωτοανέβηκε το 1999 και είναι η μακροβιότερη παράσταση με την ίδια πρωταγωνίστρια. Βασίζεται στις μνήμες της σπουδαίας Μικρασιάτισσας, Αγγελικής Παπάζογλου, γυναίκας του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου. Στις αφηγήσεις της μιλάει για τη Σμύρνη, όταν οι Έλληνες κυριαρχούσαν στη ζωή της. Ύστερα έρχεται η καταστροφή, ο ξεριζωμός, η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, ο αγώνας για να προκόψουν και να ριζώσουν σε αυτήν, φέρνοντας μαζί τους το φως της Μικρασίας, τον πολιτισμό και την ψυχή της. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Λιάβας – Άννα Βαγενά. Αγγέλα: Άννα Βαγενά. Aναγνώστρια: Μαριάννα Μαυριανού.

€20 /15

24 Σαβ 20:30 (110’)

Κώστας Χατζής και Daniela

Ο Κώστας Χατζής, με τις διαχρονικές ερμηνείες του, και η Daniela με τη ζεστασιά της φωνής της θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο συγκίνηση, νοσταλγία και αγαπημένα τραγούδια όπως το Σπουδαίοι Άνθρωποι αλλά, Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει και το Δεν Είμαι Εγώ που σημάδεψαν την ελληνική μουσική σκηνή. Η Daniela, με επιρροές από την ελληνική αλλά και τη διεθνή σκηνή, ενώνει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή με την έθνικ μουσική, προσθέτοντας στο πρόγραμμα μια νέα πνοή.

€ 25 / 22

28 Τετ 20:30 (90΄)

Η Επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα

Ζοέλ Πομμερά | Θέατρο Δεντρο & Θεατρική Στέγη Κύπρου (Επί Σκηνής)

Το σύγχρονο έργο του Ζοέλ Πομμερά, σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου, είναι ένα έργο που εξερευνά την αγάπη και τη διαρκή διαπραγμάτευση γύρω από αυτήν· τις επιλογές, τις θυσίες και το θάρρος που απαιτούνται για να σταθεί κανείς απέναντι στις σχέσεις του και απέναντι στον εαυτό του. Ένα έργο που ανοίγει χώρο για αναγνώριση, σκέψη και ουσιαστικό διάλογο. Μετάφραση: Μαριάννα Κάλμπαρη. Σκηνοθεσία: Ονησίφορος Ονησιφόρου. Ηθοποιοί: Σταύρος Λούρας, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Βασιλική Κυπραίου, Παναγιώτης Λάρκου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστυ Χαραλάμπους, Ανδριανή Νεοκλέους

€18 / 15

30 Παρ 19:00 & 31 Σαβ 16:00 & 19:00 (70’)

*Άλφρεντ και Βιολέτα

Gabriadze Theatre

Mια τρυφερή και ειρωνική ιστορία αγάπης, εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά Η Κυρία με τις Καμέλιες και την όπερα La Traviata του Βέρντι. Ο Ρεζό Γκαμπριάτζε μεταφέρει τη δράση στη σύγχρονη Τιφλίδα, δημιουργώντας έναν ποιητικό, κινηματογραφικό κόσμο όπου οι μαριονέτες βιώνουν πραγματικά ανθρώπινα συναισθήματα — με χιούμορ, τρυφερότητα, πόνο και γλυκιά μελαγχολία. Ερμηνεία από τους κουκλοπαίκτες του Θεάτρου Μαριονέτας Ρεζό Γκαμπριάτζε. Σκηνοθεσία: Λέο Γκαμπριάτζε. Κείμενο και καλλιτεχνική σύλληψη: Ρεζό Γκαμπριάτζε. Στα Γεωργιανά με ελληνικούς και ρωσικούς υπότιτλους.

*Η παράσταση θα επαναληφθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις16:00 & 19:00.

€ 30+

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45