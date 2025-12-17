Νέες τοιχογραφίες στο Ζαμπουζάλ της Λισαβόνας αφηγούνται τις ιστορίες των κατοίκων

Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 09:15

Ένα νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα σε μία από τις πιο γνωστές συνοικίες κοινωνικής στέγασης της πορτογαλικής πρωτεύουσας αποτυπώνει τις ιστορίες ζωής των κατοίκων πάνω στους τοίχους. Η πρωτοβουλία, εμπνευσμένη από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει δώσει νέα πνοή στη γειτονιά της Λισαβόνας.

Η πρώτη γειτονιά κοινωνικής στέγασης στον κόσμο αφιερωμένη στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών άνοιξε τις πόρτες της σε προάστιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Λισαβόνας.

Σε μία από τις πιο γνωστές περιοχές κοινωνικής στέγασης στα περίχωρα της πόλης, ένα νέο πρότζεκτ φιλοδοξεί να φέρει χαρά στους κατοίκους μέσα από την τέχνη. Συνολικά 17 τοιχογραφίες καλύπτουν πλέον τις προσόψεις των κτηρίων στη συνοικία Bairro do Zambujal, στην Αμαδόρα, εμπνευσμένες από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.