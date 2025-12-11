Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Κινηματογράφος
Bugonia: Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.12.2025 07:23
Bugonia: Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες

Διεκδικεί τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ηθοποιού και Καλύτερης Ηθοποιού

Υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες είναι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, όπου πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν, ο Τζέσι Πλέμονς και ο Έινταν Ντέλμπις μεταξύ άλλων.

Η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου διεκδικεί -στις Χρυσές Σφαίρες- τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ηθοποιού (Τζέσι Πλέμονς) και Καλύτερης Ηθοποιού (Έμα Στόουν).

Bugonia: Η αντίδραση της Έμα Στόουν

«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για την ομάδα του Bugonia και για τις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες. Η συμμετοχή μου στην ταινία ήταν μια άγρια, εντελώς μοναδική εμπειρία. Το να δουλέψω με τον Τζέσι -του οποίου η υποψηφιότητα είναι πέρα για πέρα δίκαιη- ήταν πραγματικά μοναδικό.

Τίποτα δεν θα είχε υπάρξει χωρίς το εξαιρετικό σενάριο του Γουίλ Τρέισι και τη διορατική, βαθιά ανθρώπινη σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου. Είμαι ευγνώμων για όλο το καστ και το συνεργείο μας και νιώθω τυχερή που ήμουν μέρος αυτής της ταινίας. Σας ευχαριστώ που την αγκαλιάσατε.» 

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030: Τα επόμενα βήματα και ο προγραμματισμός

12.12.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

Ο Pandelis Diamantides στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

12.12.2025 14:06

Post thumbnail or placeholder

Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

12.12.2025 10:45

Post thumbnail or placeholder

Πάνω από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από Μουσείο στο Μπρίστολ

12.12.2025 09:21

Post thumbnail or placeholder

«Η μέρα που η Νίνα Σιμόν σταμάτησε να τραγουδά» από τη Θεατρική Ομάδα Persona

12.12.2025 08:30

Post thumbnail or placeholder

Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»

12.12.2025 08:00

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ