Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το οποίο αποτελεί ετήσιο θεσμό του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται με το Θέατρο Ριάλτο, συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Short Film Day, γιορτάζοντας την επίσημη Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στις 21 Δεκεμβρίου (Le Jour le plus Court), στις 7.30μμ, με την προβολή βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ.
Το φετινό Short Film Day, θα φιλοξενηθεί στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης στη Λευκωσία, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια εναλλακτική κινηματογραφική εμπειρία και να παρακολουθήσει βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και εθνικού διαγωνιστικού ISFFC 2025.
Πρόγραμμα προβολών:
Man Number 4
Miranda Pennell
10′ – Ηνωμένο Βασίλειο
(Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ)
Prelude to a Supernova
Xρίστος Αρτεμίου
27′ – Ελλάδα, Κύπρος
(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη» & Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας)
Η Επίσκεψη
Λούης Πατσιάς
9′ – Κύπρος
(Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας)
God is Shy
Jocelyn Charles
15’ – Γαλλία
(Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους)
Τo Aρχείο του Γρηγόρη Αντωνίου
Θεοπίστη Στυλιανού Λάμπερτ & Αλεξία Αχιλλέως
13′ – Κύπρος
(Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας)
Blue Heart
Samuel Suffren
15′ – Αϊτή, Γαλλία
(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους)
Noi
Neritan Zinxhiria
15′ – Ελλάδα
(Bραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου)
Οvernight Coup
Μαρίνα Ξενοφώντος
16’ – Κύπρος
(Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας)
Skin on Skin
Simon Schneckenburger
29’ – Γερμανία
(Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας)
Tην επιμέλεια της μουσικής της εκδήλωσης έχει αναλάβει η ομάδα VOID.
Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών. Ό
λες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.
Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45
Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus | Instagram: isffc_filmfestival
www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy