Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Κινηματογράφος
Ατζέντα
Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 12.12.2025 10:45
Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου γιορτάζει τη μικρότερη μέρα του χρόνου με ταινίες μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το οποίο αποτελεί ετήσιο θεσμό του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται με το Θέατρο Ριάλτο, συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Short Film Day, γιορτάζοντας την επίσημη Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στις 21 Δεκεμβρίου (Le Jour le plus Court), στις 7.30μμ, με την προβολή βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ.  

Το φετινό Short Film Day, θα φιλοξενηθεί στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης στη Λευκωσία, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια εναλλακτική κινηματογραφική εμπειρία και να παρακολουθήσει βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και εθνικού διαγωνιστικού ISFFC 2025.  

Πρόγραμμα προβολών:  

Man Number 4 

Miranda Pennell 

10′ – Ηνωμένο Βασίλειο 

(Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ) 

Prelude to a Supernova  

Xρίστος Αρτεμίου 

27′ – Ελλάδα, Κύπρος  

(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη»  & Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας)  

Η Επίσκεψη  

Λούης Πατσιάς 

9′ – Κύπρος  

(Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας) 

God is Shy 

Jocelyn Charles 

15’ – Γαλλία 

(Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους) 

Τo Aρχείο του Γρηγόρη Αντωνίου 

Θεοπίστη Στυλιανού Λάμπερτ & Αλεξία Αχιλλέως 

13′ – Κύπρος  

(Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας) 

Blue Heart 

Samuel Suffren   

15′ – Αϊτή, Γαλλία 

(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους)  

Noi 

Neritan Zinxhiria 

15′ – Ελλάδα  

(Bραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου) 

Οvernight Coup 

Μαρίνα Ξενοφώντος 

16’ – Κύπρος  

(Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας) 

Skin on Skin 

Simon Schneckenburger 

29’ – Γερμανία  

(Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας) 

 

Tην επιμέλεια της μουσικής της εκδήλωσης έχει αναλάβει η ομάδα VOID.

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.  Ό

λες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. 

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45 

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus  | Instagram: isffc_filmfestival 

 

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy 

 

 

 

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030: Τα επόμενα βήματα και ο προγραμματισμός

12.12.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

Ο Pandelis Diamantides στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

12.12.2025 14:06

Post thumbnail or placeholder

Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

12.12.2025 10:45

Post thumbnail or placeholder

Πάνω από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από Μουσείο στο Μπρίστολ

12.12.2025 09:21

Post thumbnail or placeholder

«Η μέρα που η Νίνα Σιμόν σταμάτησε να τραγουδά» από τη Θεατρική Ομάδα Persona

12.12.2025 08:30

Post thumbnail or placeholder

Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»

12.12.2025 08:00

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ