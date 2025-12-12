Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 12.12.2025 08:00
Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»

Με το Cyprus Collective Big Band στη σκηνή του Θέατρου Ριάλτο

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει φέτος τη γιορτινή παράσταση «Have Yourself a Very Big Band Christmas» με το Cyprus Collective Big Band. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30, η 16μελής μπάντα ανεβάζει στη σκηνή μια ζωντανή χριστουγεννιάτικη συναυλία με τζαζ εκδοχές αγαπημένων γιορτινών έργων.

Η μπάντα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλα Γεωργίου και συγκεντρώνει δεκαέξι επαγγελματίες μουσικούς, γνωστούς για την τεχνική τους κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους στη μουσική. Ενώνει το πάθος τους για την τζαζ, ενώ αντλούν έμπνευση από τη συνεργασία, τις κοινές εμπειρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που αποτυπώνονται στην ενέργεια και τη δημιουργικότητά τους επί σκηνής.

Η συναυλία περιλαμβάνει τις τζαζ εκδοχές του The Nutcracker Suite του Pyotr Ilyich Tchaikovsky από τον Duke Ellington, καθώς και άλλα εμβληματικά χριστουγεννιάτικα έργα. Στην παράσταση συμμετέχει η ταλαντούχα τραγουδίστρια Κάκια Φεσσά, προσδίδοντας μια μαγική και γιορτινή νότα στην εκδήλωση.

Η 16μελής μπάντα αποτελείται από τους ακόλουθους διακεκριμένους μουσικούς:

· Χάρης Ιωάννου

· Νικόλας Γεωργίου

· Μάριος Χαραλάμπους

· Thomas Lumley

· Γιάννης Μυράλης

· Ηλίας Ιωάννου

· Γιώργος Ελ Χάπερ

· Ραφαήλ Ορφανίδης

· Χριστίνα Καστόρη

· Ανδρέας Θεοχάρους

· Κλείτος Παύλου

· Αναστασία Κίκελ

· Γιώργος Μορφίτης

· Κυριάκος Κέστας

· Όμηρος Μιλτιάδους

· Feat. Κάκια Φεσσά στα φωνητικά

Γιορτάστε τα Χριστούγεννα με το Θέατρο Ριάλτο και το Cyprus Collective Big Band σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τζαζ, χαρά και γιορτινό πνεύμα!

Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια: € 15 / 12 Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745

Διοργανωτής: Θέατρο Ριάλτο

 

 

 

 

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ
ΤΖΑΖ

Τελευταία νέα

Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030: Τα επόμενα βήματα και ο προγραμματισμός

12.12.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

Ο Pandelis Diamantides στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

12.12.2025 14:06

Post thumbnail or placeholder

Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

12.12.2025 10:45

Post thumbnail or placeholder

Πάνω από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από Μουσείο στο Μπρίστολ

12.12.2025 09:21

Post thumbnail or placeholder

«Η μέρα που η Νίνα Σιμόν σταμάτησε να τραγουδά» από τη Θεατρική Ομάδα Persona

12.12.2025 08:30

Post thumbnail or placeholder

Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»

12.12.2025 08:00

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ