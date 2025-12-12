Γιορταστική συναυλία τζαζ «Have Yourself a Very Big Band Christmas»

Δημοσιεύθηκε 12.12.2025 08:00

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει φέτος τη γιορτινή παράσταση «Have Yourself a Very Big Band Christmas» με το Cyprus Collective Big Band. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30, η 16μελής μπάντα ανεβάζει στη σκηνή μια ζωντανή χριστουγεννιάτικη συναυλία με τζαζ εκδοχές αγαπημένων γιορτινών έργων.

Η μπάντα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλα Γεωργίου και συγκεντρώνει δεκαέξι επαγγελματίες μουσικούς, γνωστούς για την τεχνική τους κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους στη μουσική. Ενώνει το πάθος τους για την τζαζ, ενώ αντλούν έμπνευση από τη συνεργασία, τις κοινές εμπειρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που αποτυπώνονται στην ενέργεια και τη δημιουργικότητά τους επί σκηνής.

Η συναυλία περιλαμβάνει τις τζαζ εκδοχές του The Nutcracker Suite του Pyotr Ilyich Tchaikovsky από τον Duke Ellington, καθώς και άλλα εμβληματικά χριστουγεννιάτικα έργα. Στην παράσταση συμμετέχει η ταλαντούχα τραγουδίστρια Κάκια Φεσσά, προσδίδοντας μια μαγική και γιορτινή νότα στην εκδήλωση.

Η 16μελής μπάντα αποτελείται από τους ακόλουθους διακεκριμένους μουσικούς:

· Χάρης Ιωάννου

· Νικόλας Γεωργίου

· Μάριος Χαραλάμπους

· Thomas Lumley

· Γιάννης Μυράλης

· Ηλίας Ιωάννου

· Γιώργος Ελ Χάπερ

· Ραφαήλ Ορφανίδης

· Χριστίνα Καστόρη

· Ανδρέας Θεοχάρους

· Κλείτος Παύλου

· Αναστασία Κίκελ

· Γιώργος Μορφίτης

· Κυριάκος Κέστας

· Όμηρος Μιλτιάδους

· Feat. Κάκια Φεσσά στα φωνητικά

Γιορτάστε τα Χριστούγεννα με το Θέατρο Ριάλτο και το Cyprus Collective Big Band σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τζαζ, χαρά και γιορτινό πνεύμα!

Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια: € 15 / 12 Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745

Διοργανωτής: Θέατρο Ριάλτο