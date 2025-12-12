«Η μέρα που η Νίνα Σιμόν σταμάτησε να τραγουδά» από τη Θεατρική Ομάδα Persona

Δημοσιεύθηκε 12.12.2025 08:30

Η Θεατρική Ομάδα Persona, αποχαιρετώντας τη χρονιά που φεύγει, παρουσιάζει σε μορφή θεατρικού αναλογiου το βιβλiο των Νταρiνα Αλ Τζουντi και Μοχάμεντ Κασiμι «Η Μέρα που η Νίνα Σιμόν Σταμάτησε να Τραγουδά». Πρόκειται για την αληθινή ιστορiα της Συριο-λιβανέζας ηθοποιού Νταρίνα Αλ Τζουντί που μεταφέρεται στο χαρτi με αυθεντικότητα και βάθος, καθιστώντας την ένα δυνατό ανάγνωσμα ψυχολογικής και υπαρξιακής αντοχής . Η Νταρiνα Αλ Τζουντi διηγεiται μια προσωπική, τολμηρή και συνταρακτική εξομολόγηση, φτιαγμένη από αλήθεια, βiα και τρυφερότητα, συμπυκνώνοντας μέσα από την προσωπική ματιά της ολόκληρη την ιστορiα του σύγχρονου Λιβάνου, στο μέσο ενός εμφύλιου πολέμου που δεν έχει τέλος . Μια έφηβη που μεγαλώνει ανάμεσα σε βομβαρδισμούς και απώλειες ζωών, σε έναν κόσμο ακραiων αντιθέσεων, με οικογενειακά τραπέζια, κοσμοπολiτικες πλαζ, αντιφρονούντες διανοούμενους, απόπειρες δολοφονiας , αυτοχειρiες, ακρωτηριασμούς, μουντιάλ ποδοσφαiρου στις βομβαρδισμένες συνοικίες με τη συνοδεία κανονιοβολισμών, έρωτες που χάνονται για πλάκα σε ένα παιχνίδι Ρώσικης ρουλέτας –προσδίδοντας στη ζωή μια αξία πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη . Η ίδια θα προσπαθήσει να παραμείνει πιστή στο όνειρο του διανοούμενου πατέρα της, που δεν θα δεχτεί να διαπραγματευτεί την ελευθερία του ποτέ όσο ζει, οποιοδήποτε κι αν είναι το τίμημα που έχει να πληρώσει, διεκδικώντας το αυτονόητο: την ελευθερία .

«Η ζωή μια ζαριά. Να ζεις με τη μέρα. Μια ζωή κομμάτια, σαν τα τζάμια από τις αδιάκοπες εκρήξεις …» «Κοινωνίες ασκημένες στο φανατισμό και το μίσος. Παραλογισμοί και συμφέροντα. Φρικαλεότητες. […] Τρόμος και τρέλα. Μια ανάσα από τον θάνατο. Μια συγκλονιστική μαρτυρία, τολμηρή, ασεβής και αυθάδης, που, χωρίς να θεωρητικολογεί ούτε στιγμή, μιλάει για τα τσαλαπατημένα δικαιώματα των γυναικών με τις μαντίλες και τις μπούρκες, για το χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας, για τη διαφορετικότητα. Μια αυθόρμητη, χειμαρρώδης αφήγηση από μια γυναίκα που κάνει εμάς τους άντρες να ζηλεύουμε.» […«Ένα σπάνιο, ακατέργαστο διαμάντι.» -Δημήτρης Παπακώστας, περιοδικό The book’s journal

Το βιβλίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο φεστιβάλ Αβινιόν με την ίδια την Νταρίνα Αλ Τζουντί επί σκηνής, σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία του διευθυντή του Theatre des Halles της Αβινιόν, Alain Timar, με τεράστια επιτυχία, για να ταξιδέψει στη συνέχεια εκατοντάδες φορές, τόσο μέσα στην Γαλλία, όσο και στο εξωτερικό, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και σχόλια, από κοινό και κριτικούς . Το βιβλίο μεταφράστηκε στη συνέχεια σε πολλές γλώσσες, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ .

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δίπλα μας, πολύ κοντά μας και κάποιες φορές και στη χώρα μας, πολύ συχνά ακούμε για γυναίκες που καταπιέζονται και κακοποιούνται, με τις ευλογίες, μάλιστα, του «ιερού» νόμου της θρησκείας τους που τους έχει επιβληθεί από τα γεννοφάσκια τους, χωρίς ποτέ στη διάρκεια της ζωής τους, να έχουν καταφέρει να ασκήσουν τα βασικά και αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματά τους: την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα της ψήφου, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα της επιλογής συντρόφου, το δικαίωμα της σεξουαλικής επιλογής. Αυτές οι ίδιες γυναίκες χάνουν παιδιά, θρηνούν συζύγους, αδελφούς, πατέρες, σε αιώνια αιματοκυλίσματα θρησκευτικού φανατισμού, για τα οποία ποτέ κανένας δεν τους έδωσε το δικαίωμα επιλογής στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίησή τους . Η Νταρίνα Αλ Τζουντί, μέσα από το παράδειγμά της, αλλά και την τόλμη της να δημοσιοποιήσει την ιστορία της σ’ όλους εμάς, ανοίγει δρόμους για κάθε γυναίκα που παλεύει να επιβιώσει άνισα σε μια κοινωνία που δε φτιάχτηκε γι’ αυτήν, αποδεικνύοντας πως, σ’ έναν κόσμο που όλα αλλάζουν προς το χειρότερο, υπάρχει ακόμα ελπίδα . Ελπίδα για ελευθερία, για διεκδίκηση, για ζωή .

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αθηνά Μαροπούλου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέα Μαλένη ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Μόνικα Χατζηβασιλείου

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Αρτέμης Χούτρης

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ: Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αλέξανδρος Παρίσης, Χριστίνα Κωνσταντίνου, Πάνος Μακρής

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2025, ΚΤΗΡΙΟΝ 53, Λευκωσία στις 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 70000138, 99466370

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: www.tickmaster.cy και σε όλα τα υποκαταστήματα ACS Courier