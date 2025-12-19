Επίθεση κατά Γαβριήλ: Ποια κόμματα καταδίκασαν και ποια προτίμησαν τη σιωπή

Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 10:41

Δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της χώρας μας, από χθες, στάθηκαν στο πλευρό του καλλιτέχνη, ενώ τα υπόλοιπα με ανακοινώσεις τους συμμετείχαν, τις προηγούμενες μέρες, στη μισαλλοδοξία που ενίσχυσε τις επιθέσεις.

Την έντονη αντίδραση πολιτικών κομμάτων, στελεχών αλλά και βουλευτών τους προκάλεσε η χθεσινή επίθεση στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ ο οποίος τέθηκε, τις προηγούμενες μέρες, στο επίκεντρο από κόμματα και κοινό που εξέφραζαν τον αποτροπιασμό τους για ένα κολάζ σελίδας το οποίο δεν δημιούργησε ο ίδιος, όπως και για τα έργα του με τον Χριστό, την Παναγία και άλλα σύμβολα του Χριστιανισμού.

Άμεσα τοποθετήθηκαν το Volt και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, καταδικάζοντας το περιστατικό και θίγοντας πως υπάρχουν ευθύνες ενώ προειδοποιούν για τις προεκτάσεις του πολιτικού λόγου που ενθαρρύνει, άμεσα ή έμμεσα, τη βία και τον φανατισμό.

Συγκεκριμένα ο κ. Στεφάνου περιέγραψε το περιστατικό ως «προέκταση του οργανωμένου φανατισμού που καλλιεργείται συστηματικά μέσα στην κοινωνία, νομιμοποιείται από τον ακροδεξιό πολιτικό λόγο και ενθαρρύνεται, άμεσα ή έμμεσα, από δημόσια πρόσωπα που επενδύουν στον φόβο, τον διχασμό και το μίσος»

Επιπλέον, τόνισε ότι «όταν η μισαλλοδοξία γίνεται κανονικότητα, μετατρέπεται αναπόφευκτα σε πράξη βίας. Δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς Ελευθερία της έκφρασης, χωρίς πλουραλισμό, χωρίς το δικαίωμα στη διαφωνία».

Ο γγ του ΑΚΕΛ, επισήμανε δε ότι « η υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας δεν είναι ουδέτερη στάση, είναι πολιτική ευθύνη. Και οφείλουμε να την αναλάβουμε, χωρίς αστερίσκους, χωρίς φόβο, χωρίς ανοχή στον φανατισμό»

Κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση, τους πολιτικούς και τα κόμματα να τοποθετηθούν «με ευθύτητα και καθαρά εναντίον του φανατισμού και του φασισμού».

«Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, καταλήγει στην ανάρτησή του.

Στο ίδιος ύφος και ένταση ήταν και η τοποθέτηση του Volt, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί «είναι όσοι, με δημόσιες δηλώσεις και κολάζ, άναψαν το φιτίλι του μίσους: το ΕΛΑΜ, ο ΔΗΣΥ με πρωτοστάτη τον κ. Δίπλαρο, καθώς και κόμματα του «κέντρου» που επέλεξαν να υιοθετήσουν ή να κανονικοποιήσουν τον ίδιο λόγο».

Το Volt κρούει, επίσης τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι «όταν ο δημόσιος λόγος μετατρέπεται σε βούρκο και πολιτική μισαλλοδοξία, όταν καλλιτέχνες παρουσιάζονται ως ''εχθροί'' της κοινωνίας, τότε ανοίγει ο δρόμος για τη βία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι προβλέψιμο και επικίνδυνο».

Κάλεσε, επίσης, «τις διωκτικές αρχές να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και εφαρμόζοντας αυστηρά το νόμο για τη ρητορική μίσους».

«Ο Χριστιανισμός δεν κινδυνεύει από την τέχνη. Η θρησκεία κινδυνεύει τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία» τόνισε, ενώ υποστήριξε ότι το Volt θα σταθεί «ανάχωμα στην προέλαση του φανατισμού»

Ανάμεσα σε αυτούς, που καταδίκασαν το περιστατικό, ήταν προφανώς και στελέχη των δύο κομμάτων, όπως η Aνδρομάχη Σοφοκλέους, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η τελευταία ανέφερε επίσης ότι δήλωση της έγινε και λόγω της θέσης της ως Πρόεδρος της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Δείτε τις αναρτήσεις τους:

Ως πρόεδρος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ήθελα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση εναντίον του Γιώργου Γαβριήλ. Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί , τραμπούκοι με πολιτικό μανδύα και οδηγούν σε επικίνδυνους δρόμους τον τόπο ! Η αστυνομία , οι θεσμοί του κράτους που… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) December 18, 2025

Εκτός από τους ένοχους υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί και ελπίζω οι διωκτικές αρχές του κράτους να κάνουν τη δουλειά τους διαφορετικά κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής!



Γιώργος Γαβριήλ: Καταγγέλλει επίθεση στο σπίτι του με εκρηκτικά | Philenews https://t.co/KZAlEvQwAm — Alexandra ATTALIDES MP (@AAttalides) December 18, 2025

Λίγο αργότερα, νωρίς το μεσήμερι της Παρασκευής, ήρθε και η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών.

Το κίνημα στην ανακοίνωσή του, καταδίκασε επίσης τη ρίψη εκρηκτικών, σημειώνοντας ότι «αποτελεί πράξη βίας που ξεπερνά κάθε όριο».

Πρόσθεσε ακόμη πως «άλλο είναι η διαφωνία – ακόμη και η έντονη ή σκληρή κριτική – και άλλο η στοχοποίηση ανθρώπων με πράξεις εκφοβισμού και τρομοκρατίας», ενώ κάλεσαν όπως και τα άλλα δύο κόμματα, τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό.

«Είναι σαφές ότι η τέχνη του Γιώργου Γαβριήλ επιδιώκει – και ο ίδιος το γνωρίζει – να προκαλεί, να ταράζει και να ανοίγει συζητήσεις, ακόμη και μέσα από επιλογές που μπορεί να βρίσκουν πολλούς κάθετα αντίθετους. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του ή να αντιδρά με τρόπους που προκαλούν φόβο και τρόμο».

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη ΔημοκρατίαΗ ρίψη εκρηκτικών στην οικία του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ αποτελεί πράξη βίας που ξεπερνά κάθε όριο και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Άλλο είναι η διαφωνία – ακόμη και η έντονη ή σκληρή κριτική – και άλλο η στοχοποίηση ανθρώπων με πράξεις εκφοβισμού και τρομοκρατίας. Η χρήση εκρηκτικών, ακόμη κι αν πρόκειται για κρότου-λάμψης, συνιστά επικίνδυνη και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Είναι σαφές ότι η τέχνη του Γιώργου Γαβριήλ επιδιώκει – και ο ίδιος το γνωρίζει – να προκαλεί, να ταράζει και να ανοίγει συζητήσεις, ακόμη και μέσα από επιλογές που μπορεί να βρίσκουν πολλούς κάθετα αντίθετους. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του ή να αντιδρά με τρόπους που προκαλούν φόβο και τρόμο.

Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαφωνίες δεν λύνονται με απειλές, βία ή επιθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά με διάλογο, θεσμικές διαδικασίες και σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια όλων.

Καλούνται οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα και σε βάθος το περιστατικό και να διασφαλίσουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές ούτε θα επαναληφθούν.

Γύρω στη μία το μεσημέρι της Παρασκεύης, εξέδωσε ανακοίνωση και η ΔΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «στέκονται σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας».

«Η ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Δημοκρατίας, όπως και ο σεβασμός στα θρησκευτικά πιστεύω και τα αισθήματα των πολιτών. Οι δύο αυτές έννοιες δεν είναι αντιθετικές, αλλά συνυπάρχουν μόνο όταν η κοινωνία επιλέγει τη νηφαλιότητα, τον σεβασμό και τον διάλογο αντί της έντασης και της βίας»

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

Η Δημοκρατική Παράταξη καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση με κροτίδες στην οικία του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ. Πρόκειται για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και υπονομεύει ευθέως το κράτος δικαίου, ανεξαρτήτως των απόψεων ή των συναισθημάτων που μπορεί να προκαλεί το περιεχόμενο ενός καλλιτεχνικού έργου.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, οι διαφωνίες, ακόμη και οι έντονες, εκφράζονται μέσα από τον δημόσιο διάλογο, την κριτική και τα θεσμικά μέσα, ποτέ μέσα από πράξεις βίας ή εκφοβισμού.

Η ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Δημοκρατίας, όπως και ο σεβασμός στα θρησκευτικά πιστεύω και τα αισθήματα των πολιτών. Οι δύο αυτές έννοιες δεν είναι αντιθετικές, αλλά συνυπάρχουν μόνο όταν η κοινωνία επιλέγει τη νηφαλιότητα, τον σεβασμό και τον διάλογο αντί της έντασης και της βίας.

Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να αποδώσουν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. Η Δημοκρατική Παράταξη στέκεται σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας και υπερασπίζεται μια κοινωνία ελεύθερη, ασφαλή και ώριμη, όπου οι ιδέες και οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται με λόγο.

Ποιοι επέλεξαν τη σιωπή;

Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μέχρι στιγμής δεν έχουν τοποθετηθεί για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι του ο εικαστικός, παρόλο που την Κυριακή εξέφρασαν άμεσα την αντίδρασή τους για τα «βλάσφημα», όπως τα χαρακτήρισαν, έργα του Γιώργου Γαβριήλ, αναπαράγοντας ένα κολάζ που έφτιαξε σελίδα που επιτίθετο στον εικαστικό για έκθεση που είχε μόλις εγκαινιαστεί την προηγούμενη μέρα σε γκαλερί στην Πάφο.

Τι συνέβη χθες

Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη, χθες το απόγευμα, στην βεράντα του σπιτιού του εικαστικού, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία η οποία μετέβη στο σημείο για εξετάσεις.

Πώς άρχισαν όλα;

Υπενθυμίζεται ότι όλα άρχισαν όταν αντιδράσεις στο διαδίκτυο εξελίχθηκαν σε ανακοινώσεις κομμάτων, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ και βουλευτή του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, να αναπαράγει το κολάζ σελίδας που έθεσε στο στόχαστρο τον εικαστικό. Ο κ. Δίπλαρος, στη δική του ανάρτηση, τόνιζε πως τα έργα «βεβηλώνουν συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης».

«Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη. Όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη. Η επίκληση της ''ελευθερίας έκφρασης'' αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών».

Μάλιστα, ο κ. Δίπλαρος, στην ίδια ανάρτηση ζητούσε να αποσυρθούν τα έργα από την γκαλερί, έναν ιδιωτικό χώρο, ενώ απαιτούσε «εξέταση κάθε νόμιμης ευθύνης» αλλά και «ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση από κόμματα και θεσμούς».

Δείτε την ανάρτησή του:

Το τελευταίο συνέβη, αφού η Πρόεδρος του κόμματος και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, όπως και όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ και του Volt, εξέδωσαν ανακοίνωση, υποστηρίζοντας πως τα έργα είναι βλάσφημα.

Δείτε παρακάτω:

Καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας.



Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με «προοδευτικές» θεωρίες, παραμένει… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) December 14, 2025

Στο μεταξύ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η κατακραυγή οδήγησε σε απειλές τόσο προς τον εικαστικό Γιώργο Γαβριήλ όσο και προς τον ιδιοκτήτη της γκαλερί όπου φιλοξενείτο η έκθεσή του. Αποτέλεσμα αυτών, η γκαλερί να ακυρώσει την έκθεση μία μέρα αφότου εγκαινιάστηκε, δηλαδή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

Το θέμα επικράτησε φυσικά και την εβδομάδα που διανύουμε στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κοινό να χωρίζεται σε δύο μέρη. Αυτούς που υποστήριξαν ότι τα έργα «προσβάλλουν» ιερά σύμβολά και τον Χριστιανισμό [ανάμεσα σε αυτούς τα πλείστα κόμματα] και σε αυτούς που στήριξαν τον καλλιτέχνη αλλά και την ελευθερία της έκφρασης. Ανάμεσα στους τελευταίους αρκετοί καλλιτέχνες, το ΑΚΕΛ, το Volt, συλλογικότητες εικαστικών [Ε.ΚΑ.ΤΕ, φυτώριο], χορού, καθώς και διακεκριμένοι δικηγόροι, όπως ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και ο Αχιλλέας Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι, πέραν όλων αυτών των αντιδράσεων, η Αστυνομία αντί να προστατεύσει τον καλλιτέχνη, του ζήτησε να κατεβάσει το έργο-κολάζ, το οποίο δεν έφτιαξε κιόλας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Π», την Κυριακή το βράδυ, ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς, με οδηγίες του Αρχηγείου, επικοινώνησε με τον καλλιτέχνη και του ζήτησε να κατεβάσει το έργο-κολάζ, προτάσσοντας τη δικαιολογία ότι προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.

Το ερώτημα που παραμένει, όπως τόνιζε και το δημοσίευμα, είναι εάν η Αστυνομία έπραξε το ίδιο και με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και όλους όσους ανήρτησαν το κολάζ ή αν προτίμησε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο θύμα εκφοβισμού και απειλών, θυματοποιώντας τον καλλιτέχνη για δεύτερη φορά.

Κανένα από τα κόμματα που αναπαρήγαγαν το δήθεν κολάζ του καλλιτέχνη, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση απολογίας, για τον διασυρμό του με έργο που δεν άνηκε τελικά στον Γιώργο Γαβριήλ. Για λόγους καταγραφής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος, όταν έμαθε ότι ήταν δημιούργημα σελίδας στο διαδίκτυο, επέστρεψε με νέα ανάρτηση λέγοντας πως «τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολάζ !!! Ντροπή σας. Έλεος»



Διαβάστε επίσης:

Η Αστυνομία εκφόβισε με το γάντι τον Γαβριήλ - Απειλές για νομικά μέτρα και κόμματα με… καλλιτεχνική φλέβα

Απειλές κατά της ζωής ακύρωσαν την έκθεση: Προϊόν κολάζ το «έργο» που ανήρτησε ο Δίπλαρος – Πώς απαντά ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ

«Θα κινηθώ νομικά»: Συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι ο Δίπλαρος κατά Γαβριήλ - Θα προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία ο εικαστικός για το ψεύτικο κολάζ (ηχητικά)

«Δεν εμπίπτει θέμα προσβολής των θείων»: Ο δικηγόρος Ηλίας Χρίστου για τον Γαβριήλ και την ακύρωση της έκθεσης