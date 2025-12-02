Αυτός είναι ο νέος συντονιστής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας μετά το διορισμό Παπαγεωργίου - Προκηρύχθηκε η θέση από τη Nicosia For Art

Δημοσιεύθηκε 02.12.2025 14:28

Η αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου προγραμματισμού και ανάγκης για ομαλή λειτουργία, λόγω του ότι το ΔΦΛ βρίσκεται σε εξέλιξη - Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες, με βάση την προκήρυξη

Αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Συντονιστή ο Χρίστος Χαραλάμπους στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μετά τον διορισμό του Γιώργου Παπαγεωργίου, μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Nicosia For Art και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Χαραλάμπους, που ήδη υπηρετεί ως Τεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας όπως και του Φεστιβάλ, έχει αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό του οργανισμού στο μεταβατικό αυτό στάδιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου προγραμματισμού και ανάγκης για ομαλή λειτουργία, καθώς το θέατρο και το φεστιβάλ βρίσκονται σε πλήρη δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, η Nicosia For Art έχει προκηρύξει επίσημα τη θέση Γενικού Συντονιστή, με στόχο την κάλυψη του κενού που άφησε η αποχώρηση Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η θέση έχει ως κεντρικό σκοπό τη διοικητική και καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της συνολικής χάραξης και εκτέλεσης της στρατηγικής που θα συμφωνείται με το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς φορείς, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των λοιπών πόρων, καθώς και την γενική υποστήριξη και ενίσχυση της πολιτιστικής παρουσίας της πόλης της Λευκωσίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Διεύθυνση και λειτουργική ευθύνη του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, που περιλαμβάνει το προσωπικό, προγραμματισμό, τεχνική υποστήριξη, καλλιτεχνικές συνεργασίες και άλλα. Σχεδιασμός, παραγωγή και επίβλεψη των ετήσιων προγραμμάτων του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (προβολές, παραστάσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια). Καθορισμός και υλοποίηση της καλλιτεχνικής στρατηγικής για τον οργανισμό, το Θέατρο και το Φεστιβάλ. Καθορισμός λειτουργικών, καλλιτεχνικών και οικονομικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Ανάπτυξη και διαχείριση συνεργασιών με διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού προφίλ της πόλης Διασφάλιση ότι ασκείται υπεύθυνη οικονομική διαχείριση – προϋπολογισμός, αναφορές, εξασφάλιση χρηματοδότησης (κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών χορηγιών), με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού. Συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και άλλους φορείς για την προώθηση της πόλης της Λευκωσίας ως δυναμικού πολιτιστικού κέντρου μέσω πολιτιστικών δράσεων, καμπανιών και δημόσιων εμφανίσεων. Καθοδήγηση, επιμέλεια και καθορισμός της ομάδας του οργανισμού – καλλιτεχνικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Απαιτούμενα προσόντα & εμπειρία

Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτιστικές / Κλασικές Σπουδές, Διοίκηση Θεάτρου, Θεατρολογία, Διοίκηση Πολιτισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο, ή αναγνωρισμένο τίτλο από επαγγελματικό σώμα, εγκεκριμένου λογιστή/ελεγκτή ή μέλος του ΣΕΛΚ. Συνδυασμός των πιο πάνω με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Εμπειρία στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα για τουλάχιστον (δέκα) 10 έτη, με τα τέσσερα (4) από αυτά να είναι σε διευθυντικά ή άλλα εποπτικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν συντονισμό και έλεγχο εργασίας, οργάνωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση θεατρικού χώρου. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων, δράσεων και παραστάσεων σε συνεργασία με διεθνείς καλλιτέχνες ή οργανισμούς. Εξαιρετικές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, της κατάρτισης και της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Δυνατότητα διαχείρισης ομάδας. Δυνατότητα επίβλεψης τεχνικής υποδομής θεάτρου. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Επιπλέον γλώσσες θα θεωρούνται πλεονέκτημα. Iκανότητα για στρατηγική σκέψη, καινοτομία και εργασία υπό πίεση. Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με χορηγούς, δημόσιους φορείς, καλλιτέχνες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης, συμπεριλαμβανομένου της αξιοποίησης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και προσέλκυσης χορηγιών για πολιτιστικές δράσεις. Ικανότητα διαμόρφωσης και επικοινωνίας στρατηγικού οράματος για τον πολιτισμό, την ένταξη και τη διάχυση των τεχνών στην κοινωνία.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο eypeopleconsulting@cy.ey.com μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Όλες οι αιτήσεις και τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη της θέσης ΕΔΩ.