Ημερίδα με θέμα «Τα Πολιτιστικά Περιοδικά και η Συμβολή της Νέας Εποχής»

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 11:01

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία η ημερίδα με θέμα «Τα Πολιτιστικά Περιοδικά και η Συμβολή της Νέας Εποχής», την οποία συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας και το πολιτιστικό περιοδικό Νέα Εποχή. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος του περιοδικού στην πολιτιστική ιστορία της Κύπρου, αλλά και να τιμηθούν τα πρόσωπα που έθεσαν τις βάσεις της μακρόχρονης πορείας του.

Στις παρεμβάσεις των ομιλητών παρουσιάστηκαν κομβικά στοιχεία της διαδρομής της Νέας Εποχής, η οποία από το 1959 μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις του τόπου. Αναδείχθηκαν οι ιστορικές φάσεις του περιοδικού, καθώς και το περιεχόμενό του που καθόρισε την πορεία του. Από την πρώτη του έκδοση ως περιοδικό ποικίλης ύλης μέχρι τη μετέπειτα μετεξέλιξή του σε καθαρά λογοτεχνικό και αργότερα πολιτιστικό περιοδικό, η Νέα Εποχή κατέγραψε μια πλούσια δημιουργική διαδρομή που αντανακλά την πνευματική ζωή της Κύπρου. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε ότι το περιοδικό κατάφερε, σε μια περίοδο έξι δεκαετιών, να καταγράψει και να προβάλλει όψεις της λογοτεχνίας, της τέχνης και των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, διατηρώντας μια σταθερή παρουσία ακόμη και σε περιόδους έντονων πολιτικών και ιστορικών ανακατατάξεων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας αποδόθηκαν τιμές στους τέσσερις μεγάλους στυλοβάτες που σφράγισαν καθοριστικά την πορεία του περιοδικού: τον Πανίκο Παιονίδη, τον Μίνωα Περδίο, τον Αχιλλέα Πυλιώτη και τον Θωμά Συμεού. Παρουσιάστηκε το έργο και η ιδιαίτερη συμβολή καθενός, φωτίζοντας τόσο την πνευματική τους φυσιογνωμία όσο και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Νέας Εποχής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε επίσης αναφορά στο έργο ψηφιοποίησης του αρχείου της Νέας Εποχής, το οποίο υλοποιεί το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας. Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση όλων των τευχών από το 1959 έως σήμερα, καθώς και τη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που θα προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο πρόσβασης για ερευνητές, φιλολόγους, ιστορικούς και κάθε ενδιαφερόμενο για τη μελέτη της κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ακολούθησαν οι θεματικές εισηγήσεις, οι οποίες πρόσφεραν μια βαθύτερη και σφαιρική αποτύπωση της ιστορίας και της σημασίας των πολιτιστικών περιοδικών, με ιδιαίτερη αναφορά στη Νέα Εποχή. Πρώτη πήρε τον λόγο, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, η δρ Θεοδώρα Μέντη, φιλόλογος, η οποία παρουσίασε μια συνολική χαρτογράφηση του λογοτεχνικού και πολιτιστικού περιοδικού Τύπου στον ελλαδικό χώρο, από τα μέσα του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Η εισήγησή της ανέδειξε τις σταθερές, τις μεταμορφώσεις και την ανθεκτικότητα αυτών των εκδόσεων μέσα στον χρόνο.

Ακολούθως παρουσιάστηκε η ομιλία του φιλολόγου και συγγραφέα Γιώργου Κ. Μύαρη, ο οποίος λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να παραστεί και το κείμενό του αναγνώστηκε από την παρουσιάστρια. Ο Μύαρης επικεντρώθηκε στη μακρά πορεία της Νέας Εποχής, φωτίζοντας τους σημαντικότερους σταθμούς της, την κριτική της δράση και τη συμβολή της στην καλλιέργεια της κυπριακής λογοτεχνικής σκέψης από το 1959 έως και σήμερα.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του Καθηγητή Κοινωνιολογίας Νίκου Τριμικλινιώτη, ο οποίος προσέγγισε το περιοδικό μέσα από ένα κοινωνιολογικό και πολιτικοϊστορικό πρίσμα. Εστιάζοντας στην πρώτη δεκαετία της κυκλοφορίας του, ανέλυσε το πολιτικό και κοινωνικό στίγμα της Νέας Εποχής, την επιρροή της στη δημόσια συζήτηση και τον ρόλο της ως φορέα ιδεών σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων.

Στον προθάλαμο της εκδηλώσης λειτούργησε παράλληλη έκθεση, όπου παρουσιάζονταν ιστορικά εξώφυλλα και επιλεγμένα κείμενα από την πολύχρονη πορεία της Νέας Εποχής.

Η ημερίδα και το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του περιοδικού εντάσσονται στο πλαίσιο επιχορηγούμενου σχεδίου από το πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙ» του Υφυπουργείου Πολιτισμού.