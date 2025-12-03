theYard.Residency.26| Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 11:45

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας, theYard.Residency.26, προσκαλώντας δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να ανταποκριθούν με προτάσεις γύρω από τη θεματική «λέξεις που κατοικούν την πόλη», για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος του 2026.

Τι είναι το theYard.Residency

Ο ετήσιος θεσμός του theYard.Residency λειτουργεί από το 2011 με έδρα τον χώρο τέχνης Ξυδάδικο στη Λεμεσό, που λειτουργεί ως ένας ασφαλέστερος χώρος, μια ασφαλέστερη αυλή για δοκιμή, δημιουργία και συνάντηση, για φιλοξενία και παρουσίαση. Mε κεντρικό άξονα το παραστατικό σώμα, το theYard υποστηρίζει τις διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές συνεργασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που αναπτύσσει συμπαραγωγές με δημιουργούς και ομάδες από Κύπρο και συνεργασίες με εξωτερικό, και που τρέχει κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χρονιάς. Αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού και προβληματισμού, ανταλλαγής και κινητικότητας. Ενισχύει το διάλογο στα θέματα των πολλαπλών αφηγημάτων, της ενεργής σχέσης με την πόλη, της συμμετοχής και του εκδημοκρατισμού.

Θεματική και Σκεπτικό του theYard.Residency.26

Η διοργάνωση προσκαλεί προτάσεις γύρω από τη γενική θεματική του ΜΙΤΟΣ για το 2026 «λέξεις που κατοικούν την πόλη» και του πιο κάτω σκεπτικού:

Η Λεμεσός των τελευταίων δεκαετιών μεταμορφώνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν πολλές φορές την ικανότητά μας να την αντιληφθούμε. Οικοδομικές εκρήξεις, αλλαγές πληθυσμού, νέες οικονομικές δομές, άνοδος των τιμών κατοικίας, εκτοπισμοί κοινοτήτων και μια συνεχώς αυξανόμενη αίσθηση αστικής πίεσης συνθέτουν μια πόλη που μοιάζει να ξαναγράφει τον εαυτό της με βίαιη ‘ανάπτυξη’. Αυτή η αναταραχή δεν είναι μόνο ορατή· είναι σωματική και ψυχική. Διαπερνά την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλάζει τον τρόπο που κινούμαστε, συναντιόμαστε, θυμόμαστε, φανταζόμαστε. Πώς εγγράφονται οι καθημερινές διαδρομές, οι θόρυβοι, τα κενά, η απώλεια, η ενσωμάτωση, η σύγκρουση; Και με ποιον τρόπο μπορούμε —μέσα από την τέχνη— να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα στρώματα. Η φιλοξενία εστιάζει στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στο άτομο και τον αστικό χώρο και στην αποτύπωση μέσα από προσωπικές, συλλογικές ή συμμετοχικές πρακτικές.

Κάλεσμα και Κριτήρια επιλογής:

Το Ανοικτό Κάλεσμα απευθύνεται σε επαγγελματίες δημιουργούς ή καλλιτεχνικές ομάδες, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, για να αναπτύξουν την ιδέα τους μέχρι την τελική μορφή της παράστασης ή δράσης τους. Ενώ παράλληλα, φορείς από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για συμμετοχή, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μέσα από ανταλλαγή δράσεων ή καλλιτεχνών και μπορούν να επικοινωνήσουν με το mitos@mitos.org.cy.

1. Κατανόηση, ερμηνεία και ανταπόκριση των προτάσεων γύρω από τη γενική θεματική και το σκεπτικό της διοργάνωσης.

2.Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που έχουν καθαρή περιγραφή, διάθεση για δοκιμή, σύγχρονη προσέγγιση και μεθοδολογία και συνομιλούν με άλλες τέχνες, επιστήμες ή την τεχνολογία.

3.Προτεραιότητα θα δοθεί σε συλλογικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές δουλειές.

4.Η δέσμευση για συμμετοχή στην Ημερίδα και σε άλλες δράσεις (εργαστήρια ή gathering ή περίπατοι κλπ) της διοργάνωσης.

Δομή του προγράμματος:

25 Ιανουαρίου: Ημερίδα-συνάντηση της ομάδας του theYard και των επιλεγμένων συμμετοχών που θα αφορά στην οργάνωση των παραγωγών, τη χρήση του χώρου, ενημέρωση για τον τεχνικό εξοπλισμό, την προβολή, το λεξιλόγιο και τις συνθήκες του προγράμματος.

Φεβρουάριος: talks ή εργαστηριακές συναντήσεις κ.α., που αφορούν στην παρουσίαση πρακτικών και μεθοδολογιών από καλεσμένους καλλιτέχνες ή διεπιστημονικούς συνεργάτες.

Μάρτιος – Σεπτέμβριος: Περίοδος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο και παρουσιάσεις των παραγωγών.

Πλαίσιο Συνεργασίας:

1.Χώρος εργασίας: κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της δωρεάν το Ξυδάδικο. H φιλοξενία για κάθε έργο θα είναι 7 μέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα οριστούν μεταξύ συμμετοχών και διοργανωτών.

2.Χώρος παρουσίασης: κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της δωρεάν το Ξυδάδικο για την τελική παρουσίαση (performance, δράση κλπ). H φιλοξενία για κάθε έργο θα είναι μέχρι 3 μέρες παρουσίασης.

3.Τεχνικός εξοπλισμός: κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της δωρεάν χρήση του τεχνικού εξοπλισμού και άλλης υποδομής του Ξυδάδικου. Ενημερωθείτε για το διαθέσιμο εξοπλισμό.

4.Κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της τεχνική υποστήριξη για συγκεκριμένο αριθμό ωρών, από τον τεχνικό του χώρου.

5.Τα έσοδα εισιτηρίων ανήκουν αποκλειστικά στις συμμετέχουσες παραγωγές. Όπως, κάθε παραγωγή μπορεί να αιτηθεί για άλλες χορηγίες. Το ΜΙΤΟΣ, όταν του ζητηθεί, μπορεί να παραχωρήσει βεβαιώσεις συμμετοχής.

Προθεσμία και Υποβολή πρότασης:

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Δεκεμβρίου 2025, 16:00 μ.μ.. Για να θεωρηθεί μια πρόταση έγκυρη πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο συμμετοχής: εδώ. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από την Ομάδα Επιλογής του theYard.Residency.26 και θα σταλούν απαντήσεις (ηλεκτρονικά) με τους λόγους συμμετοχής ή όχι, στη διοργάνωση, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026. Για ερωτήσεις και πληροφορίες στο theYard.Residency@mitos.org.cy.