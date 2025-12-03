Βραδιά ποίησης αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 11:45

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν μία βραδιά αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα και στη συλλογή της Direct Orient, η οποία τιμήθηκε φέτος με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» (Αρχοντικό Αξιοθέας).

Για την προσωπικότητα και το έργο της τιμώμενης θα μιλήσουν η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου και η καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Έλλη Φιλοκύπρου. Τη συζήτηση θα εμπλουτίσει ο μεταφραστής καθηγητής στο Τµήµα Μεταφραστικών Σπουδών του University of Connecticut, Peter Constantine.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μουσικά ιντερμέδια από τη Νίκη Ανδρονίκου (αναγεννησιακό λαούτο) και την Έλενα Ξυδά (φωνή και λάφτα), καθώς και ανάγνωση ποιημάτων από τα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου Μύρια Χατζηματθαίου, Χριστίνα Πιερή και την ίδια την ποιήτρια.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Η Ελένη Κεφάλα είναι ποιήτρια και πανεπιστημιακός. Το Direct Orient είναι το τρίτο της βιβλίο ποίησης.

Έχουν προηγηθεί οι συλλογές Μνήμη και παραλλαγές (Πλανόδιον, 2007) και Χρονορραφία (Νεφέλη, 2013), που έλαβε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου και το βραβείο Elizabeth Constantinides της αμερικανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα Globetrotting των New York Times.

Η Χρονορραφία κυκλοφορεί επίσης στα αγγλικά και στα γερμανικά σε μετάφραση Peter Constantine από τους εκδοτικούς οίκους Deep Vellum και Freigeist Verlag αντίστοιχα.

Το 2022 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το διεθνές βραβείο λογοτεχνίας Neustadt Prize, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Edmund Keeley της αμερικανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Modern Greek Studies Association).