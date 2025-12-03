Παράθυρο logo
Ατζέντα
Λογοτεχνία
Βραδιά ποίησης αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 11:45
Βραδιά ποίησης αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν μία βραδιά αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα και στη συλλογή της Direct Orient, η οποία τιμήθηκε φέτος με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» (Αρχοντικό Αξιοθέας).

Για την προσωπικότητα και το έργο της τιμώμενης θα μιλήσουν η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου και η καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Έλλη Φιλοκύπρου. Τη συζήτηση θα εμπλουτίσει ο μεταφραστής καθηγητής στο Τµήµα Μεταφραστικών Σπουδών του University of Connecticut, Peter Constantine.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μουσικά ιντερμέδια από τη Νίκη Ανδρονίκου (αναγεννησιακό λαούτο) και την Έλενα Ξυδά (φωνή και λάφτα), καθώς και ανάγνωση ποιημάτων από τα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου Μύρια Χατζηματθαίου, Χριστίνα Πιερή και την ίδια την ποιήτρια.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Η Ελένη Κεφάλα είναι ποιήτρια και πανεπιστημιακός. Το Direct Orient είναι το τρίτο της βιβλίο ποίησης.

Έχουν προηγηθεί οι συλλογές Μνήμη και παραλλαγές (Πλανόδιον, 2007) και Χρονορραφία (Νεφέλη, 2013), που έλαβε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου και το βραβείο Elizabeth Constantinides της αμερικανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα Globetrotting των New York Times.

Η Χρονορραφία κυκλοφορεί επίσης στα αγγλικά και στα γερμανικά σε μετάφραση Peter Constantine από τους εκδοτικούς οίκους Deep Vellum και Freigeist Verlag αντίστοιχα.

Το 2022 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το διεθνές βραβείο λογοτεχνίας Neustadt Prize, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Edmund Keeley της αμερικανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Modern Greek Studies Association).

Tags

Τελευταία νέα

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Behind the Headlines/Hinter Den Schlagzeilen» στο Ινστιτούτο Γκαίτε

03.12.2025 13:26

Post thumbnail or placeholder

Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου στη γκαλερί Marginalia

03.12.2025 13:15

Post thumbnail or placeholder

Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων του σχεδίου «Θυμέλη»

03.12.2025 13:07

Post thumbnail or placeholder

«One Battle After Another»: Αυτή είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς, με βάση την Ένωση Κριτικών Σινεμά Ν. Υόρκης

03.12.2025 11:56

Post thumbnail or placeholder

theYard.Residency.26| Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή

03.12.2025 11:45

Post thumbnail or placeholder

Βραδιά ποίησης αφιερωμένη στην ποιήτρια Ελένη Κεφάλα

03.12.2025 11:45

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ