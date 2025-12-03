«Λογιών λογιών σκιές» | Μία εικαστική αφήγηση στο Παλιό Ξυδάδικο

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 14:00

Το «Λογιών λογιών σκιές» είναι βασισμένο στον κύκλο ποιημάτων «Λογιών λογιών γεναίτζες» της Στέλλας Βοσκαρίδου Οικονόμου. Τα ποιήματα, αυτοτελή, γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο και εμπνευσμένα από την κυπριακή πραγματικότητα, είναι βασισμένα σε ισάριθμους γυναικείους χαρακτήρες.

Στην παράσταση αυτή οι εννιά γυναίκες με τα «παράθυρά» τους ανοιχτά, φανερώνουν το μέσα τους παρουσιάζοντας τη μορφή τους, την κίνησή τους, τα αντικείμενα τους, τα δέντρα τους, τον ποταμό τους. Η καθεμιά έχει τη δική της ιστορία και τις δικές της σκιές.

Μία εικαστική αφήγηση, αποτέλεσμα της συνάντησης του θεάτρου σκιών, των κινουμένων σχεδίων, της μουσικής και του λόγου.

Συντελεστές:

Ιδέα, δραματουργία, αφήγηση, κατασκευή και χειρισμός φιγούρων: Μαρία Μάρκου

Μουσική σύνθεση: Κάλαξ

Κινούμενα σχέδια: Νίκος Σύννος, Χρίστος Γεωργίου

Μοντάζ, γραφιστικά: Χρίστος Γεωργίου

Αφήγηση, χειρισμός φιγούρων: Μαρία Φιλίππου

Φωτογράφιση, βίντεο: Σκεύη Λαού

Τεχνική υποστήριξη: Σαχάντ Γολιπούρ

Παραστάσεις

13 και 14 Δεκεμβρίου

20:00

Ξυδάδικο | Οδός Γενεθλίου Μιτέλλα, 3036, Λεμεσός

Παραγωγή: Το Μαύρο Πρόβατο Με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου

Παράσταση για ενήλικες

Πληροφορίες & κρατήσεις: 97629110 (10:00–19:00)

Εισιτήριο €10