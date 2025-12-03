Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων του σχεδίου «Θυμέλη»

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 13:07

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής, με πέντε μέλη να εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς και τέσσερα να διορίζονται από την Υφυπουργό Πολιτισμού.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών που θα εκπροσωπήσουν τη θεατρική κοινότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) του Σχεδίου «Θυμέλη» για τη διετία 2026-2027.

Η ΕΑΠ έχει ως κύρια αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που λαμβάνουν χορηγία από το Υφυπουργείο μέσα από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ. Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν τις παραγωγές των φορέων και υποβάλλουν την αξιολόγησή τους στο Υφυπουργείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Η νέα θητεία αφορά την περίοδο Ιανουάριος 2026 – Δεκέμβριος 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους αποκλειστικά μέσω του Εντύπου ΕΑΠ 1 στην ηλεκτρονική διεύθυνση thymeli24@culture.gov.cy, με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΑΠ 2026-2027», μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στις 14.00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το Υφυπουργείο θα ελέγξει την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων και θα αποστείλει σε όλους τους φορείς αλφαβητική λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων, χωρίς αναφορά στους φορείς που τους πρότειναν.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις 12.00, στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνάντηση με εκπροσώπους όλων των θεατρικών φορέων. Η διάρκεια της διαδικασίας δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις δύο ώρες.

Όλα τα σχετικά έντυπα και οι κανονισμοί λειτουργίας της ΕΑΠ έχουν ήδη αποσταλεί στους φορείς.