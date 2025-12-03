Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου στη γκαλερί Marginalia

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 13:15

Η γκαλερί Marginalia παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη» την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης «Μιλώντας για τη δουλειά μου να πω οτι στο κέντρο της βρίσκεται ο άνθρωπος και οι συνθήκες που δημιουργεί μέσα σε ένα χώρο. Ζωγραφίζοντας προσπαθω να ανακαλύψω την κρυφη ομορφια των πραγμάτων δίνοντας σχήμα και χρώμα σε αυτό που εγώ βλέπω.Η ζωγραφική είναι μια διαδικασία ΄΄εκ των εγκάτων'' ζωγραφίζω από μέσα προς τα έξω ζωγραφίζω συναισθήματα και αυτό φαίνεται στις ΄'χαρακιές΄'που έχουν τα πρόσωπα και τα σώματα των εικονιζομενων.Στη δουλειά μου προσπαθώ να αποδώσω και όχι να αντιγράψω αυτό που βλέπω.Μακριά από μια φωτογραφική αντίληψη της πραγματικότητας μπορεί να αποδώσει κάποιος απολύτως ζωγραφικά και υποκειμενικά τη δουλεία του».

Ο Δημήτρης Παπανικολάου γεννήθηκε στήν Αθήνα. Η ενασχόλησή του με τήν ζωγραφική ξεκινάει από τήν παιδική του ηλικία αλλά τα τελευταία 25 χρόνια αφιερώθηκε ολόψυχα σε αυτήν. Από το 2000 έως το 2007 μαθητεύει κοντά στήν ζωγράφο και χαράκτρια Ελισάβετ Διονυσοπούλου. Από το 2010 είναι μέλος τής ομάδας τέχνης "ΣΗΜΕΙΟ" που διατηρεί ατελιέ στο κέντρο της Αθήνας με καθηγητές τους ζωγράφους Γιώργο Ρόρρη και Κάλλια Τριανταφύλλου. Εχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις με τελευταία στήν γκαλερί "GENESIS'. Εργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Τα βασικά υλικά του είναι τα λάδια τα πανιά και τα ξύλα επίσης τα παστέλ. Πειραματίζεται με ακρυλικά πάνω σε χαρτόνια με θεματογραφία εντελώς άλλη απ'αυτήν που εμφανίζει στους πίνακές του.

Διάρκεια έκθεσης: 12/12/2025 – 3/1/2026

Ώρες λειτουργίας : Τρίτη-Παρασκευή: 10.00 – 13.00 & 17.00 – 20.00

Σάββατο: 10.30 - 13.00

Γκαλερί ΜARGINALIA | Αρχ. Κυπριανού 15 Δ,Ε 2059 Στρόβολος, τηλ.99657080