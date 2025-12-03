Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέατρο
«Ο Πολυέλαιος» της Μαρίνας Μακρή στην ΕΘΑΛ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 14:42
«Ο Πολυέλαιος» της Μαρίνας Μακρή στην ΕΘΑΛ

Η 184η παραγωγή της ΕΘΑΛ, σε συνεργασία με την ομάδα enact

Ο Πολυέλαιος είναι ένα σύγχρονο κυπριακό έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας. Ένα βράδυ πριν το γάμο του μικρότερου γιού το καλό σαλονάκι για τους ξένους είναι φρεσκομπογιατισμένο και έτοιμο να υποδεχθεί φίλους και συγγενείς για το έθιμο των “ζωμάτων”. Το μόνο που εκκρεμεί είναι να στηθεί ο DIY πολυέλαιος που αγόρασε ο πατέρας. Εντός λίγων ωρών μαζεύεται σύσσωμη η οικογένεια να βοηθήσει, ενώ στο μεταξύ σε όλη τη χώρα γίνονται διακοπές ρεύματος γνωστές ως «Σχέδιο Μπλάκαουτ», κάνοντας το εγχείρημα της οικογένειας ακόμα πιο δύσκολο. 

Πληροφορίες παραγωγής:  

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαρίνα Μακρή 

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι 

Κοστούμια: Φρατζέσκα Φραγκέσκου 

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Λάζογλου 

Μουσική επένδυση: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος 

Βοηθός σκηνοθέτης: Φώτης Γιωργίδης 

Διεύθυνση παραγωγής: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος  

Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη 

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος 

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Δημήτρης Σωτηρίου 

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου 

Κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνω

 

Avant Premiere:  12 Δεκεμβρίου 2025 | Θέατρο ΕΘΑΛ | 20:00 

Πρεμιέρα: 13 Δεκεμβρίου 2025 | Θέατρο ΕΘΑΛ |20:00 

 

Παραστάσεις:  

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ: 

13, 19, 20, 26, 27 Δεκεμβρίου 2025  | 20:00 

14,21, 28 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00 

Λευκωσία - WhereHaus 612 : 

09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026| 20:00 

11, 18, 25 Ιανουαρίου και 01 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00    

Εισιτήρια: Sold Out Tickets στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/opolyelaios 

Τιμές εισιτηρίων:  

€15 κανονικό 

€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι) 

€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο) 

Πληροφορίες: 25877827 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Ο Πολυέλαιος» της Μαρίνας Μακρή στην ΕΘΑΛ

03.12.2025 14:42

Post thumbnail or placeholder

«Λογιών λογιών σκιές» | Μία εικαστική αφήγηση στο Παλιό Ξυδάδικο

03.12.2025 14:00

Post thumbnail or placeholder

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Behind the Headlines/Hinter Den Schlagzeilen» στο Ινστιτούτο Γκαίτε

03.12.2025 13:26

Post thumbnail or placeholder

Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου στη γκαλερί Marginalia

03.12.2025 13:15

Post thumbnail or placeholder

Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων του σχεδίου «Θυμέλη»

03.12.2025 13:07

Post thumbnail or placeholder

Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε σε φυλάκιση από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Ιράν.

03.12.2025 12:49

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ