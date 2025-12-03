«Ο Πολυέλαιος» της Μαρίνας Μακρή στην ΕΘΑΛ

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 14:42

Η 184η παραγωγή της ΕΘΑΛ, σε συνεργασία με την ομάδα enact

Ο Πολυέλαιος είναι ένα σύγχρονο κυπριακό έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας. Ένα βράδυ πριν το γάμο του μικρότερου γιού το καλό σαλονάκι για τους ξένους είναι φρεσκομπογιατισμένο και έτοιμο να υποδεχθεί φίλους και συγγενείς για το έθιμο των “ζωμάτων”. Το μόνο που εκκρεμεί είναι να στηθεί ο DIY πολυέλαιος που αγόρασε ο πατέρας. Εντός λίγων ωρών μαζεύεται σύσσωμη η οικογένεια να βοηθήσει, ενώ στο μεταξύ σε όλη τη χώρα γίνονται διακοπές ρεύματος γνωστές ως «Σχέδιο Μπλάκαουτ», κάνοντας το εγχείρημα της οικογένειας ακόμα πιο δύσκολο.

Πληροφορίες παραγωγής:

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαρίνα Μακρή

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι

Κοστούμια: Φρατζέσκα Φραγκέσκου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Λάζογλου

Μουσική επένδυση: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτης: Φώτης Γιωργίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Δημήτρης Σωτηρίου

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνω

Avant Premiere: 12 Δεκεμβρίου 2025 | Θέατρο ΕΘΑΛ | 20:00

Πρεμιέρα: 13 Δεκεμβρίου 2025 | Θέατρο ΕΘΑΛ |20:00

Παραστάσεις:

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ:

13, 19, 20, 26, 27 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

14,21, 28 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Λευκωσία - WhereHaus 612 :

09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026| 20:00

11, 18, 25 Ιανουαρίου και 01 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00

Εισιτήρια: Sold Out Tickets στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/opolyelaios

Τιμές εισιτηρίων:

€15 κανονικό

€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι)

€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο)

Πληροφορίες: 25877827