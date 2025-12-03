Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε σε φυλάκιση από το Επαναστατικό Δικαστήριο του Ιράν.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Ιράν καταδίκασε ερήμην τον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί σε ένα έτος φυλάκισης για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά του κράτους.

Ο δικηγόρος του Παναχί, Μοσταφά Νιλί, δήλωσε στο AFP ότι η ποινή περιλαμβάνει επίσης διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση συμμετοχής του σε οποιοδήποτε πολιτικό ή κοινωνικό σχήμα. Προσέθεσε ότι θα καταθέσουν έφεση.

Ο 65χρονος αντιφρονών σκηνοθέτης κέρδισε φέτος τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία του It Was Just An Accident — η πρώτη φορά από το 1997 που Ιρανός σκηνοθέτης κατακτά το κορυφαίο βραβείο των Καννών, μετά τη Γεύση του Κερασιού του Αμπάς Κιαροστάμι.

Ο Παναχί είχε φυλακιστεί λίγο πριν γυρίσει την τελευταία του ταινία και αφέθηκε ελεύθερος μόνο αφού ξεκίνησε απεργία πείνας.

Ο Παναχί έχει συγκρουστεί με το κατασταλτικό καθεστώς του Ιράν ήδη από το 2003, έχει φυλακιστεί δύο φορές στη χώρα του και του έχει επιβληθεί απαγόρευση ενασχόλησης με τον κινηματογράφο λόγω της αντικαθεστωτικής του στάσης και της κατηγορίας για «προπαγάνδα κατά του κράτους».

Πέρασε επτά μήνες στη φυλακή το 2022 και το 2023, επειδή διαμαρτυρήθηκε για τη φυλάκιση του φίλου και συναδέλφου του σκηνοθέτη, Μοχάμαντ Ρασουλόφ.

Ο Παναχί βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της ταινίας It Was Just an Accident, και παρευρέθηκε χθες στα βραβεία Gotham, όπου κέρδισε τρία βραβεία: Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την τιμή στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο, σε όσους συνεχίζουν να κρατούν την κάμερα ανοιχτή στη σιωπή, χωρίς υποστήριξη, και μερικές φορές ρισκάροντας τα πάντα, έχοντας μόνο την πίστη τους στην αλήθεια και την ανθρωπιά», δήλωσε ο Παναχί, παραλαμβάνοντας το πρώτο του βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο.

«Ελπίζω αυτή η αφιέρωση να θεωρηθεί ένας μικρός φόρος τιμής σε όλους τους κινηματογραφιστές που έχουν στερηθεί το δικαίωμα να βλέπουν και να τους βλέπουν, αλλά συνεχίζουν να δημιουργούν και να υπάρχουν.»

Ο Παναχί, ο οποίος διαμένει πλέον στη Γαλλία, αναμένεται να παρευρεθεί την Πέμπτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση επί σκηνής μετά την προβολή της βραβευμένης του ταινίας.

Στην ταινία, ένα θρίλερ εμπνευσμένο από τον χρόνο που πέρασε ο Παναχί στη φυλακή, μια ομάδα πρώην φυλακισμένων Ιρανών παλεύει με το δίλημμα αν πρέπει να εκδικηθεί έναν άντρα που πιστεύουν ότι ήταν ο πρώην δεσμοφύλακας και βασανιστής τους.

Το φιλμ αποτελεί μια αμείλικτη καταδίκη της καταστολής από τη Ισλαμική Δημοκρατία και ταυτόχρονα έναν διαχρονικό στοχασμό πάνω στα εγκλήματα της κρατικής δεσποτείας.