«Κουραμπιέδες αλλιώς: γλυκιές παραδόσεις με άχνη και αγάπη» στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

Δημοσιεύθηκε 04.12.2025 10:30

Ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης διοργανώνει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο γευστικό εργαστήρι για ενήλικες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, σε δύο διαδοχικά προγράμματα (10:30 -12:30 και 16:00-18:00).

Καθοδηγήτρια στο εργαστήρι είναι η σεφ Μαριλένα Ιωαννίδου, γνωστή για τη βαθιά γνώση της στην κυπριακή γαστρονομία και την αφοσίωσή της στη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών συνταγών. Πρόκειται για μια μοναδική μουσειακή εμπειρία που υπόσχεται να προσφέρει αρώματα, γεύσεις και γαστρονομικές ιστορίες από την παράδοση του τόπου.

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας έχει ως μία από τις βασικές αποστολές του την ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων και της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση φωτίζει ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα εδέσματα της Κύπρου: τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες του χωριού Κάμπου, κοντά στην Τσακκίστρα, στην ορεινή Λευκωσία. Πρόκειται για μια συνταγή βαθιά ριζωμένη στη γαστρονομία της περιοχής, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σεφ Μαριλένα Ιωαννίδου και να παρακολουθήσουν παρουσίαση για τα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά εδέσματα της Κύπρου· ακόμα, να απολαύσουν μια γευσιγνωσία κουραμπιέδων παρέα με καφέ και να συμμετάσχουν σε πρακτικό εργαστήρι παρασκευής της αυθεντικής συνταγής του Κάμπου.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει όλα τα υλικά. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές διατίθενται αποκλειστικά για την ενίσχυση των δράσεων του Μουσείου.

Με τη ζεστασιά της παράδοσης και τη μαγεία των γιορτών, το εργαστήρι «Κουραμπιέδες αλλιώς» υπόσχεται μια εμπειρία που θα αναδείξει όχι μόνο τις γεύσεις, αλλά και τον πολιτισμό που τις συνοδεύει.

Το κοινό καλείται να κάνει έγκαιρα τις κρατήσεις του, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων: +357 22661475 / email: education@leventismuseum.org.cy.

Σημειώστε ότι κάθε εργαστήρι θα ξεκινήσει στην ώρα που έχει προκαθοριστεί και όπως προσέλθετε στον χώρο 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.