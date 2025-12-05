Χριστουγεννιάτικη αγορά αφιερωμένη σε Τοπικούς Καλλιτέχνες στην Πλατεία Ελευθερίας

Η αγορά θα είναι ανοιχτή μόνο για μία ημέρα αυτό το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, και μόνο την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Δεκεμβρίου και έπειτα, η Αγορά θα υποδέχεται επισκέπτες καθημερινά, κλειστή μόνο τις εθνικές αργίες.

Το Handmade in Cyprus φέρνει τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην Πλατεία Ελευθερίας με μια Εορταστική Ευρωπαϊκού Τύπου Αγορά αφιερωμένη αποκλειστικά σε Τοπικούς Καλλιτέχνες

Το Handmade in Cyprus, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, προσκαλεί το κοινό να ζήσει την επίσημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της πόλης στην Πλατεία Ελευθερίας. Από τις 29 Νοεμβρίου έως την 4 Ιανουαρίου, η πρωτεύουσα θα πλημμυρίσει φώτα, μουσική και την ακαταμάχητη γοητεία μιας ευρωπαϊκού τύπου χριστουγεννιάτικης αγοράς — ζωντανευμένη από το έργο των πιο ταλαντούχων κυπρίων δημιουργών χειροποίητων προϊόντων.

Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρώτο Σαββατοκύριακο, που προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και έδωσε δυνατή στήριξη στους τοπικούς δημιουργούς, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά αναπτύσσεται ως μία από τις πιο αναμενόμενες εορταστικές εμπειρίες της πόλης.

Ως η κορυφαία πλατφόρμα του νησιού για τοπικά χειροποίητα προϊόντα, το Handmade in Cyprus επιμελείται κάθε πτυχή της αγοράς, συγκεντρώνοντας πάνω από 200 δημιουργούς από όλη την Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Το έργο τους αντανακλά το βάθος και τη δημιουργικότητα της κυπριακής χειροποίητης κοινότητας, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν χειροποίητα δώρα με νόημα, στηρίζοντας άμεσα τοπικούς καλλιτέχνες — ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία του «αγοράζω τοπικό» τη γιορτινή περίοδο.

Στην Αγορά σας περιμένουν:

· Μια επιλεγμένη συλλογή περίπου 40 χειροτεχνών καθημερινά, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία από μοναδικές ιδέες για δώρα.

· Εποχιακό φαγητό, ποτά και γλυκά από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ — κρασί, ζεστά ροφήματα, εορταστικές λιχουδιές με παραδοσιακές και διεθνείς γεύσεις.

· Δημιουργικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες και φίλους να φτιάξουν κάτι μαζί για τα Χριστούγεννα.

· Εμφανίσεις του Motorcycle Santa, εκπλήξεις από ειδικούς καλεσμένους, παραστάσεις και εορταστικές δραστηριότητες στην πλατεία.

Η αγορά αποτελεί κεντρικό σημείο στη μεγαλύτερη εορταστική διαδρομή της Λευκωσίας, που συνδέει την Πλατεία Ελευθερίας με την Παραμυθούπολη και το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου. Η ζεστή ατμόσφαιρα και το παραδοσιακό ευρωπαϊκό ύφος της κάνουν την εμπειρία μοναδική και ξεχωριστή.

Για την κυπριακή κοιότητα χειροτεχνίας, αυτή η εκδήλωση είναι μια σημαντική γιορτή τοπικού ταλέντου. Προσφέρει στους ανεξάρτητους δημιουργούς μια σημαντική προβολή στην καρδιά της πόλης και προσκαλεί το κοινό να αναγνωρίσει την αξία, την ποιότητα και

την αυθεντικότητα των χειροποίητων προϊόντων — ιδίως σε μια στιγμή που η προσφορά και η αγάπη έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το Handmade in Cyprus καλεί όλους να κάνουν μία βόλτα στην Πλατεία Ελευθερίας, να περιηγηθούν στα περίπτερα, να απολαύσουν γιορτινές λιχουδιές και να φύγουν με μοναδικά χειροποίητα δώρα. Με εργαστήρια, παραστάσεις και πλούσια ποικιλία χειροποίητων προϊόντων, κάθε επίσκεψη υπόσχεται κάτι νέο.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Πλατεία Ελευθερίας γίνεται ένας χώρος όπου λάμπει η δημιουργικότητα, οι τοπικοί δημιουργοί παίρνουν τα φώτα της δημοσιότητας και το πνεύμα των γιορτών ζωντανεύει. Το Handmade in Cyprus είναι τιμή του να φέρει αυτή τη γιορτινή παράδοση στη ζωή.