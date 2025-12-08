Παράθυρο logo
Ατζέντα
Λογοτεχνία
«Κουβέντα για τα κυπριακά» | Συζήτηση στο Φυτώριο με τις Fisherwomxn
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 12:47
«Κουβέντα για τα κυπριακά» | Συζήτηση στο Φυτώριο με τις Fisherwomxn

Τούτη την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου η ώρα 18:00, οι fisherwomxn οργανώννουν μια συνάντηση στο φυτώριο για να συζητήσουμε τις δυσκολίες που βρίσκουμε όταν γράφουμε στα κυπριακά τζιαι να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάμουμε την γραφή τους πκιο προσιτή για ούλλα μας. Η συζήτηση εν μια πρόσκληση να συλλογιστούμε πως μπορούμε να κρατήσουμε τούτην την γλώσσα ρευστή χωρίς να την καλουπώνουμε τζιαι να διαγράφουμε τις διάφορες εκφάνσεις της. 

 

Η συζήτηση ακολουθεί την μέθοδο του Long Table, η οποία χρησιμοποιεί ένα διαδραστικό τραπέζι, όπου εναλλάσσουνται οι ομιλητές, για να ενθαρρύνει την δημόσια συζήτηση. Το Long Table εδημιουργήθηκε το 2003 που την Lois Weaver σαν απάντηση στις ιεραρχίες των παραδοσιακών, θεωρητικών συζητήσεων σε πάνελ. 

Η «Κουβέντα για τα κυπριακά» εν μέρος μιας σειράς δημόσιων δράσεων που εξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2025 ως μέρος του Fisherwomxn co-earning assembly, μια προσπάθεια να σκεφτούμε μαζί το πώς η γλώσσα γίνεται πολιτικό εργαλείο σ’ έναν τζιαιρό όπου οι λέξεις νιώθουν να χάννουν το νόημα τους, ειδικά στην κομμαθκιασμένη γλωσσική πραγματικότητα της Κύπρου. 

Τετάρτη, 10 Δεκ. 2025, 18:00, Φυτώριο, Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας  

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://fisherwomxn.com/2025/12/07/moving-words-shifting-worlds/ 

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος, Co-Learning Assembly Weaving Our Fishing Nets στις Θκιο Ππαλιές (2024) 

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Αre We European Now» | Ένα διήμερο πρόγραμμα τέχνης, διαλόγου και συλλογικής διερεύνησης

09.12.2025 10:52

Post thumbnail or placeholder

Πολιτιστική δυναμική χτίζει το Άμπου Ντάμπι - Ακόμη δύο νέα μεγάλα μουσεία άνοιξαν τις πόρτες τους (φώτος)

09.12.2025 10:31

Post thumbnail or placeholder

Χρυσές Σφαίρες 2026: Αυτά είναι τα φαβορί για το BBC

08.12.2025 21:33

Post thumbnail or placeholder

Γαλλία: Απεργία σχεδιάζουν οι εργαζόμενοι στο Λούβρο - Σωρεία προβλημάτων αναφέρουν τα συνδικάτα

08.12.2025 21:12

Post thumbnail or placeholder

Σουηδία: Δικαστήριο αθώωσε ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε πίνακα του Μονέ (φώτος)

08.12.2025 19:26

Post thumbnail or placeholder

Τα δέκα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης

08.12.2025 16:24

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ