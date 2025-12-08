«Κουβέντα για τα κυπριακά» | Συζήτηση στο Φυτώριο με τις Fisherwomxn

Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 12:47

Τούτη την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου η ώρα 18:00, οι fisherwomxn οργανώννουν μια συνάντηση στο φυτώριο για να συζητήσουμε τις δυσκολίες που βρίσκουμε όταν γράφουμε στα κυπριακά τζιαι να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάμουμε την γραφή τους πκιο προσιτή για ούλλα μας. Η συζήτηση εν μια πρόσκληση να συλλογιστούμε πως μπορούμε να κρατήσουμε τούτην την γλώσσα ρευστή χωρίς να την καλουπώνουμε τζιαι να διαγράφουμε τις διάφορες εκφάνσεις της.

Η συζήτηση ακολουθεί την μέθοδο του Long Table, η οποία χρησιμοποιεί ένα διαδραστικό τραπέζι, όπου εναλλάσσουνται οι ομιλητές, για να ενθαρρύνει την δημόσια συζήτηση. Το Long Table εδημιουργήθηκε το 2003 που την Lois Weaver σαν απάντηση στις ιεραρχίες των παραδοσιακών, θεωρητικών συζητήσεων σε πάνελ.

Η «Κουβέντα για τα κυπριακά» εν μέρος μιας σειράς δημόσιων δράσεων που εξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2025 ως μέρος του Fisherwomxn co-earning assembly, μια προσπάθεια να σκεφτούμε μαζί το πώς η γλώσσα γίνεται πολιτικό εργαλείο σ’ έναν τζιαιρό όπου οι λέξεις νιώθουν να χάννουν το νόημα τους, ειδικά στην κομμαθκιασμένη γλωσσική πραγματικότητα της Κύπρου.

Τετάρτη, 10 Δεκ. 2025, 18:00, Φυτώριο, Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://fisherwomxn.com/2025/12/07/moving-words-shifting-worlds/

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος, Co-Learning Assembly Weaving Our Fishing Nets στις Θκιο Ππαλιές (2024)