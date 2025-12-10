Κυριάκος Λύρας: Ένας εικαστικός που έφυγε ... αλλά η μνήμη ζωντανεύει μέσα από τα έργα του

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 09:43

Η κ. Αντιγόνη Λύρα, μιλά στο «Π», για την έκθεση ζωγραφικής στη μνήμη του πατέρα της, Κυριάκου Λύρα, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στη Λευκωσία,

Τις πτυχές της ζωγραφικής του καλλιτέχνη πατέρα της του μεγάλου ακουαρελίστα της Κύπρου Κυριάκου Λύρα παρουσιάζει η κόρη του Αντιγόνη Λύρα . Ζωγράφος ο Κυριάκος Λύρας ο οποίος διέπρεψε στο λάδι και στην υδατογραφία. Στις αμέτρητες ακουαρέλες του, ο καλλιτέχνης κατέγραφε με έντονα χρώματα γειτονιές, τοπία της Κύπρου και υπαίθριες αγορές. Χαρακτηριστικό της δουλειάς του, τα καθαρά χρώματα, η λεπτομέρεια της απόδοσης του θέματος και το καθαρό κυπριακό φως. Απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου 2023.

Η κ. Αντιγόνη Λύρα σε δηλώσεις της στον «Π» αναφέρθηκε στην έκθεση ζωγραφικής που διοργανώνει εις μνήμη του πατέρα της Κυριάκου Λύρα στις 11 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο « Μελίνα Μερκούρη» στην Λευκωσία στις 19:00 το απόγευμα με την υποστήριξη του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Η κ. Λύρα αναφέρθηκε στα άνω των σαράντα χρόνων αδιάκοπης δημιουργίας του πατέρα της, για το φως, το χρώμα αλλά και την βαθιά σχέση που είχε με τη φύση και το σκίτσο.

Όταν, όπως είπε, ρωτούσαν τον πατέρα της πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρώσει έναν πίνακα, χαμογελούσε και απαντούσε «περίπου σαράντα χρόνια». Με αυτό, όπως εξηγεί, ο πατέρας της και μεγάλος εικαστικός εννοούσε ότι κάθε έργο ενσωματώνει τις τέσσερις δεκαετίες αφοσίωσης που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του πορεία.

Χρόνια επιτυχιών, αποτυχιών, έρευνας και πειραματισμού, που καλλιέργησαν, όπως είπε η κόρη του, την τεχνική και το αισθητικό του βλέμμα. Στο τέλος, ο στόχος του, όπως έλεγε και ο ίδιος, ήταν ένας... να προσφέρει χαρά, τόσο στον θεατή όσο και στη δική του ψυχή. Υπέρμαχος της τέχνης του φωτός ο ζωγράφος Κυριάκος Λύρας ανέφερε πως όταν το φως αποκαλύπτεται, ο κόσμος αποκαλύπτεται, και μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία η ζωγραφική αποκτά τη δύναμη να υψώνει τον άνθρωπο, να του μεταδίδει χαρά και αίσθηση εορτασμού για τη ζωή. Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία ασπάζονταν, ενώ όταν τον ρωτούσαν, «τι ζωγραφίζεις;», τους απαντούσε χωρίς δισταγμό λέγοντας πως «Αν είσαι παθιασμένος με το φως, τότε θα είσαι παθιασμένος και με το χρώμα,» θυμάται η κόρη του Αντιγόνη.

Τέχνη του σκιτσαρίσματος

Σχετικά με την τέχνη του σκιτσαρίσματος η κ. Λύρα ανέφερε πως για τον πατέρα της το σκίτσο αποτελούσε τον πιο άμεσο και αυθεντικό τρόπο να έρθει σε επαφή με τη φύση. Δεν υπάρχει καλύτερο μέσο για να αντιληφθεί κανείς την ουσία ενός τόπου, όπως έλεγε. Σκιτσάροντας απορροφούσε την ατμόσφαιρα, αντιλαμβάνονταν τι δίνει ζωή στη σκηνή, ανέλυε τις τονικές και χρωματικές αξίες, τη σύνθεση και τη δομή της. Πάντοτε συνέχισε η κόρη του εικαστικού, δεν μπορούσε να ζωγραφίσει μια σκηνή αν δεν την έχει πρώτα κατανοήσει.

Του άρεσε προσθέτει να «πίνει» τον τόπο, να γίνεται μέρος μου. Γι’ αυτό επέστρεφε σε μέρη που αγαπούσε, τα παρατηρούσε, τα σκιαγραφούσε και τα ζούσε. Μόνο έτσι μπορούσε κατέληξε η κόρη του να συλλάβει τη μαγική στιγμή που αποτύπωνε στον καμβά .

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Λύρας γεννήθηκε στη Νήσου το 1948. Απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου 2023. Ήταν παντρεμένος με την Ελένη, το γένος Δαμιανού, και έχει τέσσερα παιδιά τη Μαριάννα, την Αντιγόνη, το Μιχάλη και την Ιωάννα και τέσσερα εγγόνια την Ελένη, την Ανδρεανή, τον Κυριάκο και την Αντρεάνα. Σπούδασε στην Αγγλία όπου πήρε το National Diploma in Structural Engineering. Πραγματοποιούσε πολλά ταξίδια στην Αγγλία και Γαλλία για καλλιτεχνική ενημέρωση. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από τα παιδικά του χρόνια με πρώτους δασκάλους τον Τηλέμαχο Κάνθο και Λευτέρη Οικονόμου. Έργα του βρίσκονται σε κρατικές και ιδιωτικές συλλογές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Λύρας διατηρούσε εργαστήρι ζωγραφικής και την γκαλερί L.K. Gallery στον Στρόβολο. Παράλληλα, ήταν μελετητής της υδατογραφίας, την οποία και δίδασκε. Ήταν συγγραφέας του βιβλίου «Υδατογραφίες» και είχε πραγματοποιήσει πέραν των 50 προσωπικών εκθέσεων.

Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου από το 1979.

Υπήρξε αθλητής και ποδοσφαιριστής αλλά ασχολήθηκε και με το θέατρο. Ήταν επίσης λάτρης της μουσικής αφού και ο ίδιος έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε.

Διεύθυνση (εκ μέρους του καλλιτέχνη): Ανθέων 33, 2322 Κ. Λακατάμια, Λευκωσία, Κύπρος

Email: artbyklyras@gmail.com