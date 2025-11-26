Παράθυρο logo
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι στη Βάβλα με γεύσεις από μέλι και δημιουργικές δραστηριότητες
Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 16:25
Φωτογραφία από το instagram @vavlavibes

Το Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι, όπου οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν χειροποίητες δημιουργίες, αγνά τοπικά προϊόντα, ζεστό κρασί και νόστιμο φαγητό.

Το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, η κοινότητα της Βάβλας στην ορεινή Λάρνακα σας προσκαλεί να ζήσετε μια όμορφη μέρα γεμάτη γιορτινή διάθεση και παράδοση.

Από τις 12:00, η κεντρική πλατεία του χωριού θα γεμίσει χρώματα, αρώματα και χαμόγελα με το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι, όπου οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν χειροποίητες δημιουργίες, αγνά τοπικά προϊόντα, ζεστό κρασί και νόστιμο φαγητό για κάθε γούστο. Η εκδήλωση θα κλείσει με χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τους κατοίκους του χωριού.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 17:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τέσσερα μοναδικά εργαστήρια κυπριακής τέχνης και χειροτεχνίας, που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές γωνιές του χωριού:

  • Δραστηριότητες με μέλι και κερί
  • Χαρακτική
  • Γλυκό εργαστηριο μελομακάρονων
  • Πλούμισμα παραδοσιακού κολοτζιού

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο εργαστήριο παρακαλούνται να κρατήσουν τη θέση τους εκ των προτέρων.Ελάτε να μοιραστούμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων στη Βάβλα και να γιορτάσουμε την ομορφιά της τοπικής παράδοσης.

Διοργάνωση: Σωματείο Ανάπτυξης ΒάβλαςΥποστηρικτής: Δήμος ΛευκάρωνΠληροφορίες / Κρατήσεις / Επικοινωνία: 96695951, 99495431Email: vavlavibes@gmail.com

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΟΡΕΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
