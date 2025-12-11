Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 11.12.2025 08:36

Πραγματοποιήθηκε τo Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου η τελετή βράβευσης του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», στο Θέατρο ΘΟΚ.

Εκλεκτοί καλεσμένοι παρευρέθηκαν για να τιμήσουν τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού θεάτρου, το κέφι και το μεράκι τους. Η συγκίνηση στην αίθουσα ήταν μεγάλη, και η βραδιά μετατράπηκε σε γιορτή για την τέχνη του θεάτρου και τους λάτρεις του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΘΟΚ, με τεράστια συγκίνηση οι άνθρωποι του θεάτρου τίμησαν τη μνήμη της σκηνοθέτιδας, Αλεξίας Παπαλαζάρου, που έφυγε τόσο πρόωρα, με το ειδικό βραβείο «Ψυσιής», που θεσπίστηκε φέτος από την καλλιτεχνική επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής και τα αδέλφια της, Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου και Νεόφυτος Παπαλαζάρου, απένειμαν το βραβείο στη Μυρσίνη Χριστοδούλου, και αναφέρθηκαν στο δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η σκηνοθέτιδα φεύγοντας τον προηγούμενο μήνα.

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου απένειμε σειρά από τιμητικές διακρίσεις ως εξής:

Επαινοι παραστάσεων

Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ» για την παράσταση του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» της Ηβ Ένσλερ σε σκηνοθεσία Νάτιας χαραλάμπους, Μαρίας Ζίττη, Έφης Χαραλάμπους.

Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ

άrtegω/Αrtego για την παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά.

Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ για την παράσταση του έργου «Festen» του David Eldridge σε σκηνοθεσία Χάρη Κκολού.

Ειδικά βραβεία και έπαινοι

Σε όλους τους ηθοποιούς του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ για τις ερμηνείες τους στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;».

Στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ για την παράσταση του έργου «Μαίρη, μη λυπάσαι πια!».

Στην ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΑΒΑΣΗ» ΛΥΜΠΙΩΝ για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ομάδα την τόσο απαιτητική τεχνικά παράστασή της «Άντρες έτοιμοι για όλα».

Στον σκηνοθέτη Μάριο Σαρπέτσα για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ».

Στον σκηνογράφο Λοΐζο Ποσείδια για την παράσταση του έργου «Festen» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ.

Στον ενδυματολόγο Αντρέα Καδή για την παράσταση του έργου «Ράφτης κυριών» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΑΛΛΟΥΡΑ» ΑΘΗΕΝΟΥ.

Στην Έφη Χαραλάμπους για την μουσική επιμέλεια της παράστασης του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» από το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ».

Στην Έφη Χαραλάμπους το βραβείο κινησιολογίας για την παράσταση του έργου «Αν ζούσα σήμερα» από τον ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.

Επαινοι και βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου

ΕΠΑΙΝΟΙ Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στη Χριστιάνα Αντωνίου για τον ρόλο της ως «Μητέρα» στην παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από τη θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στη Νίκη Παύλου για τον ρόλο της ως «Αννού» στην παράσταση του έργου «Οι γαλίνες του Νικόλα» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ.

ΒΡΑΒΕΙΟ Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στη Μελίνα Δημητρίου για τον ρόλο της ως «Μηλιά» στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» από τον ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ.

Επαινοι και βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου

ΕΠΑΙΝΟΙ Α΄ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Σωτήρη Χατζηδημητρίου για τον ρόλο του ως «Τόνυ» στην παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από την θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στον Χρίστο Κουλουμά για τον ρόλο του ως «Άρης» στην παράσταση Elizadeth από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, «OBITER DICTA».

ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Χρίστο Χαρίτου για τον ρόλο του ως «Φρεντερίκ» στην παράσταση του έργου «Η μέθοδος του Δρ Παλομέρο» από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.

Από φέτος έχει θεσπιστεί βραβείο συνολικής προσφοράς σε μέλη ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων με μακρόχρονη προσφορά στο Ερασιτεχνικό Θέατρο. Κάθε ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα μπορεί να προτείνει στον ΘΟΚ ένα μέλος του σχήματός του το οποίο διακρίθηκε για τη συνεχή και ενεργή μακρόχρονη συμμετοχή του/της στην ομάδα και στο οποίο μπορεί να απονεμηθεί το βραβείο αυτό, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του ΘΟΚ. Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως ακολούθως:

Η Θεατρική Ομάδα Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου απένειμε στον Κυριάκο Κυριάκου το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς για τη συνεχή και πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα.

Ο Θεατρικός Όμιλος «ΔΙΓΕΝΗΣ» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου απένειμε στον Κυριάκο Στυλιανίδη το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς για την αδιάλειπτη συμμετοχή του από το 1993 στις παραστάσεις του ομίλου.

Η Θεατρική Ομάδα Δεληθέατρο ΕΟΔ Κόρνου απένειμε στη Μελανή Μιχαήλ το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς για τη συμμετοχή της σε 14 παραστάσεις και για τη μουσική επιμέλεια που είχε σε 20 παραστάσεις της ομάδας.

Την καλλιτεχνική επιτροπή αποτελούσαν οι Στέλιος Καλλιστράτης, ηθοποιός, Μάριαν Κυπριανού, ηθοποιός, Ανθή Παπαπερικλέους, Θεατρολόγος.

Τα βραβεία απένειμαν οι Παντελής Βουτουρής-Πρόεδρος ΔΣ ΘΟΚ, Ανθή Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΘΟΚ, Μαρία Χαμάλη και Ζήνων Παπαφιλίππου, μέλη ΔΣ ΘΟΚ, και τα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ηθοποιοί, Μάριαν Γεωργίου και Στέλιος Καλλιστράτης.

Φωτογραφίες: Αντώνης Αντωνίου