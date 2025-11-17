Ο Δήμος Λευκωσίας απαντά σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη στέγαση του σωματείου «Κύπριοι Χαράκτες»

Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 11:10

Σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» (13/11/2025), που αφορά τη στέγαση του Σωματείου «Κύπριοι Χαράκτες» σε υποστατικό στην Αγλαντζιά, ο Δήμος Λευκωσίας επιθυμεί να παραθέσει τα ακόλουθα, ώστε το κοινό να έχει ολοκληρωμένη εικόνα.

Το ακίνητο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Altamira Asset Management, είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Αγλαντζιάς, ο οποίος, στο πλαίσιο της πολιτικής του, το διέθεσε στο Σωματείο «Κύπριοι Χαράκτες». Η παραχώρηση ήταν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από 01/04/2023 έως 31/03/2025, όρο τον οποίο το Σωματείο γνώριζε και αποδέχθηκε.

Ωστόσο, λόγω σοβαρών στατικών και λειτουργικών προβλημάτων στο κτήριο, όπως αυτά τεκμηριώνονται σε έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού Αγλαντζιάς, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς αποφάσισε στις 12/03/2024 την επιστροφή του ακινήτου στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας στις 20/02/2025.

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημέρωσε εγκαίρως και εγγράφως το Σωματείο και στη συνέχεια προχώρησε σε σειρά ενεργειών καλής θέλησης, μεταξύ των οποίων:

• ανταλλαγή εκτενούς αλληλογραφίας,

• τρεις κατ’ ιδίαν συναντήσεις,

• εισηγήσεις για συστέγαση με άλλα πολιτιστικά σωματεία,

• πρόταση ενοικίασης χώρου στη Βιοτεχνική Περιοχή Αγλαντζιάς/Λευκωσίας, καθώς και επαρκές χρονικό περιθώριο για απευθείας διαπραγμάτευση του Σωματείου με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Παράλληλα, ο Δήμος, στην προσπάθεια του να στηρίξει τις δράσεις των «Κυπρίων Χαρακτών», απευθύνθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ζητώντας στήριξη του Σωματείου, είτε μέσω αυξημένης χορηγίας, είτε μέσω εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης.

Ο Δήμος Λευκωσίας, πλήρως αντιλαμβανόμενος τον ρόλο των πολιτιστικών σωματείων και τη σημασία τους για την πολιτιστική ζωή της πόλης, επέδειξε πραγματική διάθεση συνεργασίας και συνέπεια. Ωστόσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη ανταπόκριση από πλευράς του Σωματείου.

Για την αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζονται τα εξής:

• Οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού πληρώνονται κανονικά από τον Δήμο Λευκωσίας. Δεν έγινε καμία ενέργεια διακοπής.

• Ο Δήμος Λευκωσίας διαχειρίζεται τα υποστατικά του με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.

• Οι αναφορές περί “αντικανονικής είσπραξης ενοικίων” είναι αβάσιμες. Το Σωματείο υπέγραψε συμφωνητικό και αποδέχθηκε όλους τους όρους χρήσης του ακινήτου.