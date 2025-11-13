WIP LAB 2025 | Invisible Waters :Ένα ζωντανό εργαστήριο που οδηγεί προς το επόμενο Φεστιβάλ Τεχνών και Τεχνολογίας WIP τον Ιούνιο του 2026.

Ένα ζωντανό εργαστήριο Το Φεστιβάλ Τεχνών και Τεχνολογίας WIP (Work in Progress) που διοργανώνεται από το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Thinker Maker Space, εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική φάση εξέλιξης. Από την ίδρυσή του, το WIP έχει καθιερωθεί ως μια κομβική πλατφόρμα στο σημείο συνάντησης τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας, προσελκύοντας πάνω από 7.500 επισκέπτες στην πιο πρόσφατη του διοργάνωση και ενισχύοντας διεπιστημονικές συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Μια νέα εποχή για το WIP
Το WIP επανασχεδιάστηκε σε έναν κύκλο δύο ετών, με στόχο την ενίσχυση του αντικτύπου του και στη διεύρυνση της διεθνούς του εμβέλειας. Δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα φεστιβάλ — αλλά ένα ζωντανό οικοσύστημα δημιουργικότητας, έρευνας και καινοτομίας. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις:
WIP LAB | Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025: Μια περίοδος εντατικής ανάπτυξης και πειραματισμού, αφιερωμένη στην έναρξη, τη δοκιμή και τη βελτίωση ερευνητικών και καλλιτεχνικών έργων. Το WIP LAB λειτουργεί ως εκκολαπτήριο δημιουργικών ιδεών, θέτοντας τα θεμέλια για τις μελλοντικές παρουσιάσεις μέσα από διεπιστημονικές φιλοξενίες καλλιτεχνών (residencies), επιτόπια έρευνα και συλλογή δεδομένων. Δημόσιες εκδηλώσεις και εκθέσεις θα προσφέρουν στο κοινό μια άμεση ματιά στις διαδικασίες και τα πειραματικά στάδια της δημιουργίας.
WIP Festival | Ιούνιος 2026: Μια μεγάλης κλίμακας, διεθνώς αναγνωρισμένη διοργάνωση, με εκθέσεις, παραστάσεις, συζητήσεις και δημόσια προγράμματα, που θα αναδείξει το αποτέλεσμα μακροχρόνιων καλλιτεχνικών και τεχνολογικών συνεργασιών.
WIP LAB 2025: Invisible Waters
Το φετινό θέμα του WIP LAB, «Invisible Waters» (Αθέατα Νερά), προσκαλεί δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στα πεδία της τέχνης, της επιστήμης και της κοινωνικής καινοτομίας να εμβαθύνουν σε ένα από τα πιο επείγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας: το νερό.Η Κύπρος αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες προκλήσεις με κεντρικό θέμα το νερό, όπως οι ξηρασίες, εξάντληση των υδροφορέων, αναποτελεσματικές μεθόδους άρδευσης και αυξανόμενη ρύπανση, μεταξύ άλλων. Το WIP LAB 2025 προσκαλεί καλλιτέχνες, σχεδιαστές, ερευνητές, επιστήμονες και τεχνολόγους, προκειμένου να διερευνήσουν τις πολλαπλές προκλήσεις και πτυχές που συνδέονται με το νερό — από τη λαϊκή γνώση και τις αστικές υποδομές, έως τις κοινοτικές πρακτικές προσαρμογής και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Πρόγραμμα & Δραστηριότητες
Το WIP LAB 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 05 Δεκεμβρίου, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς Λευκωσίας. Οι προγραμματισμένες δράσεις καλούν το κοινό να συμμετέχει, να παρακολουθήσει και να προβληματιστεί για το πώς οι συναντήσεις της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να αποκαλύψουν και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Έναρξη Έκθεσης | 28 Νοεμβρίου
Επίσημη έναρξη τoy WIP LAB 2025 Invisible Waters, συνοδευόμενη από ζωντανό DJ set.
• Έκθεση σε Εξέλιξη | 29 Νοεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου
Ένα «ζωντανό εργαστήριο», όπου έξι καλλιτεχνικά residencies παρουσιάζουν τη διαδικασία και την εξέλιξη των έργων τους σε πραγματικό χρόνο.
• 6+ Δημιουργικά Εργαστήρια | 17–19 Νοεμβρίου
Εξερεύνηση καινοτόμων εργαλείων και συνεργατικών μεθοδολογιών μέσω πρακτικών δημιουργίας.
• POP UP Lab για Φοιτητές | 20–21 Νοεμβρίου
Διήμερο εργαστήριο πεδίου και δημιουργικής έρευνας, εστιάζοντας στην πρόκληση της λειψυδρίας και της ερημοποίησης στην Κύπρο.
• Συμμετοχική Εγκατάσταση και Δείπνο – Ανοιχτή Συζήτηση | 27 Νοεμβρίου
Μια μοναδική ευκαιρία ενεργής συμμετοχής σε καλλιτεχνική εγκατάσταση και συμμετοχικού δείπνου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν πιάτα με βασικό υλικό το λεοντόψαρο, ενώ θα παρακολουθούν συζητήσεις γύρω από την ιστορία ακούγοντας την ιστορία του και πως μετασχηματίζονται τα οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου.
• Creative Talks & Open Play | 29 Νοεμβρίου
Διάλογοι και ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών και κοινού, με επίκεντρο την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και τις τοπικές προκλήσεις, μέσα από συμμετοχικές και δημιουργικές διαδικασίες.
• Προβολές | 01, 03 & 05 Δεκεμβρίου
Προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Νερό στην Κύπρο – Μνήμες από περασμένες εποχές». Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στις προσπάθειες των Κυπρίων να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν το νερό σε ένα άνυδρο περιβάλλον.
Χώροι Διεξαγωγής
Η καρδιά της παλιάς Λευκωσίας, και συγκεκριμένα η γειτονιά του Κέντρου Αριστείας CYENS, τα κτίρια CYENS Agora και STOA, καθώς και στην Πλατεία Δημάρχου Λέλλου Δημητριάδη, θα φιλοξενήσουν το WIP LAB 2025.
Το Μέλλον της Τέχνης και της Τεχνολογίας στη Μεσόγειο
Διοργανωμένο από το Κέντρο Αριστείας CYENS, το WIP αποτελεί ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα δημιουργικότητας, συνεργασίας και καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο — συνδέοντας επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνολόγους πέρα από γεωγραφικά και θεματικά σύνορα. Είτε είστε επισκέπτης, καλλιτέχνης, ερευνητής ή τεχνολόγος, το WIP25 υπόσχεται ένα εμπνευσμένο ταξίδι στο μέλλον της τέχνης και της καινοτομίας.
