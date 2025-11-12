Έρχεται ανανεωμένη η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Μια γιορτή για το βιβλίο, τον άνθρωπο και τη δημιουργικότητα. Η Λεμεσός υποδέχεται και φέτος τη μεγαλύτερη πολιτιστική της συνάντηση.

Η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επιστρέφει δυναμικά, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, φέρνοντας μαζί της μια τριήμερη γιορτή πολιτισμού, γνώσης και έμπνευσης.

Με 114 εκθέτες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, πάνω από 120 εκδηλώσεις και περισσότερους από 150 ομιλητές από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, η φετινή Έκθεση αναπτύσσεται σε έξι σκηνές, μετατρέποντας τη Λεμεσό σε έναν ζωντανό, πολυφωνικό κόμβο ιδεών.

Κεντρική φετινή θεματική: «Ο Άνθρωπος. Πρωταγωνιστής και Θεατής. Ακροβάτης στη δημιουργία και την καταστροφή»

Μια στοχαστική εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης, της δημιουργικότητας και των αντιφάσεων που τη συνοδεύουν, έτσι όπως αυτή θα αποτυπωθεί μέσα από τις δεκάδες δράσεις στις αίθουσες της Έκθεσης.

Επαγγελματικό Συνέδριο – Παρασκευή & Σάββατο, 21–22 Νοεμβρίου

Το διεθνές επαγγελματικό πρόγραμμα της Έκθεσης αναβαθμίζεται φέτος σημαντικά, με θεματικές που αφορούν τις βιβλιοθήκες, τις εκδόσεις και τα βιβλιοπωλεία, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες ενημέρωσης, έμπνευσης και δικτύωσης στους επαγγελματίες του βιβλίου.

Το επαγγελματικό συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αφιέρωμα στις εκδόσεις παιδικών βιβλίων στις διεθνείς αγορές βιβλίου (Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος)

Αφιέρωμα στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη σύγχρονη εκδοτική βιομηχανία

Σεμινάριο για τη μετάφραση και τη σημασία της στη διαπολιτισμική επικοινωνία

Ειδική συνεδρία για την Κύπρο ως εκδοτικό κόμβο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το Σάββατο, με επιλεγμένες εκδηλώσεις για επαγγελματίες και τη λειτουργία για δεύτερη χρονιά του B2B Space, που φιλοξενεί τα Limassol Networking Meetings

@ B2B Space – επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις με τους ομιλητές, εκπροσώπους οργανισμών και περισσότερους από 35 εγγεγραμμένους επαγγελματίες του βιβλίου.

Συνολικά 36 ομιλητές από την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τον Λίβανο συμμετέχουν στο συνέδριο, διαμορφώνοντας έναν γόνιμο διεθνή διάλογο για το μέλλον του βιβλίου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου: https://limassolbookfair.com/programma-synedriou/

Εγγραφή στο συνέδριο: https://limassolbookfair.com/engrafi/

Η Γενική Έκθεση – 120 εκδηλώσεις, 6 σκηνές, 2 ημέρες

Βιωματικά σεμινάρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις πάνελ και συνεντεύξεις με συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοητές και ανθρώπους του βιβλίου θα ζωντανέψουν τους Χαρουπόμυλους Λανίτη στις 22 και 23 Νοεμβρίου, σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εμπειριών για μικρούς και μεγάλους.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους φέτος περιλαμβάνονται οι:

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Τίτος Πατρίκιος, Caryl Ferey, Stéphane Carlier, Lucy Fricke, Lydija Dimkovska, Μίνως Ευσταθιάδης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Άννα Μαραγκού, Νάσια Διονυσίου, Γιάννης Αθανασόπουλος, Φώτης Δούσος, Οδυσσέας Ιωάννου, Παύλος Παυλίδης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Άγγελος Λεβέντης, Κώστας Κρομμύδας, Κωνσταντία Σωτηρίου, Μαρία Α. Ιωάννου, Αιμίλιος Σολωμού, Σταύρος Χριστοδούλου, Μυρτώ Δεληβοριά, Σπύρος Κόλλας, Φυτούλα Βακανά, Μαρία Ανδρικοπουλου, Μαρία Λοϊζίδου, Μελινα Ηλιοπουλου και πολλοί ακόμη.

Ανάγνωση βιβλίων στην Κύπρο: σε ποια σελίδα είμαστε;

Tο Limassol International Book Fair και το Center for Social Innovation (CSI) πραγματοποιούν παγκύπρια πιλοτική έρευνα για τις αναγνωστικές συνήθειες και στάσεις των κατοίκων του νησιού: https://forms.office.com/e/4G5uMghDGa

Ανώνυμη, σύγχρονη και αποκαλυπτική: χαρτογραφεί πώς, τι και γιατί διαβάζουμε – αλλά και γιατί δεν διαβάζουμε. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση με τίτλο: Ανάγνωση βιβλίων στην Κύπρο: σε ποια σελίδα είμαστε;, το Σάββατο στις 17:30 στη Σκηνή 5. Τα αποτελέσματα ανοίγουν μια νέα συζήτηση για το μέλλον του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Κύπρο

Πρόγραμμα Γενικής Έκθεσης: https://limassolbookfair.com/programma-genikis-ekthesis/

Τρία μοναδικά Εργαστήρια

Φέτος, τρία βιωματικά εργαστήρια θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνδεθούν με τη δημιουργικότητα, τη μουσική, τον λόγο και το τραύμα. Τρεις Ελλαδίτες, μοναδικοί στο είδος τους, έρχονται στην Έκθεση και σας προσκαλούν να βιώσετε κάτι αξέχαστο:

«Το Ιερό Ταξίδι στο Τραύμα» με τον κλινικό ψυχολόγο Γιάννη Αθανασόπουλο

«Γράφοντας λόγια για τραγούδια» με τον στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου

«Γράφουμε ιστορίες για παιδιά» με τον συγγραφέα Φώτη Δούσο

Εγγραφή στα εργαστήρια: https://limassolbookfair.com/seminaria/

Εστίαση στη Γαλλική Λογοτεχνία και Κουλτούρα

Η φετινή Έκθεση αναδεικνύει τη φωνή και την επιρροή της Γαλλικής κουλτούρας, φιλοξενώντας τους συγγραφείς Caryl Ferey και Stéphane Carlier, τη Διευθύντρια Εκδόσεων της Bayard Éditions Hélène Pasquet, καθώς και τις εκδηλώσεις Beaujolais Nouveau Night από την Alliance Française de Limassol και «ΕπιρΡΟΕΣ» – μια λογοτεχνική συνάντηση ανάμεσα στη γαλλόφωνη και ελληνόφωνη γραφή.

Τα Βραβεία LIBF 2025

Συνεχίζονται και φέτος τα Limassol International Book Fair Awards, με το βραβείο να απονέμεται στην Κύπρια εικονογράφο Χρύσω Χαραλάμπους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην τέχνη του βιβλίου.

Πότε: 21–23 Νοεμβρίου 2025

Πού: Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός