«Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» από την ομάδα «Σόλο για Τρεις»

Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 11:00

Κεμπ: Δολοφονία. Ανεξιχνίαστη. Δε βρήκαν ποιος το έκανε. Μπήκε στο αρχείο.

Σλόαν: Ορίστε. Δολοφόνος ατιμώρητος. Πού ζούμε. Και γιατί δε βρίσκουν το δολοφόνο;

Όταν η μοναχική Κάθυ προσφέρει στο μυστήριο νεαρό Κύριο Σλόαν δωμάτιο για να νοικιάσει στο σπίτι της οικογένειας, ο επιχειρηματίας αδερφός της Έντι δεν εγκρίνει καθόλου την πρότασή της. Τι θα πει ο κόσμος; Αναρωτιέται. Πολύ γρήγορα όμως, ο Έντι γοητεύεται από τον χαρισματικό νεαρό Σλόαν. Μόνο ο γέρος πατέρας τους παραμένει επιφυλακτικός, πεπεισμένος ότι κάπου έχει ξαναδεί τον Σλόαν.

Με μια ομάδα επίλεκτων συνεργατών, η «Σόλο για Τρεις» προτείνει τη διαχρονικά επίκαιρη μαύρη φαρσοκαμωδία του Τζο Όρτον «Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν», ζωντανεύοντας τον κόσμο του ανατρεπτικού άγγλου δραματουργού μέσα από μια ανανεωμένη ματιά που μας μεταφέρει στο δικό μας σύγχρονο κόσμο. Τι σημαίνει στις μέρες μας όταν ένα 15χρονο, ορφανό αγόρι κακοποιείται, καταλήγοντας στο φόνο για την επιβίωσή του; Με εξαιρετική μαεστρία, ο Όρτον υφαίνει την πλοκή της ιστορίας του ισορροπώντας με σατιρική διάθεση ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό. Ακολουθώντας τα συστατικά που συνθέτουν το έργο του, η παράσταση παραμένει πιστή στο πνεύμα του συγγραφέα, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση, επενδύοντας στη ζωντανή παρουσία του μουσικού σαξοφωνίστα, υπογραμμίζοντας τις ανατροπές και τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει η σκηνοθετική πρόταση.

«Η επανεξέταση των έργων του συγγραφέα φάρσας της δεκαετίας του 1960, Τζο Όρτον, αποκαλύπτει ότι τα έργα του μπορούν να επιβιώσουν στο πέρασμα του χρόνου καθώς και στην πολιτισμική παγκοσμιοποίηση». Linda Streit, 2004. «Entertaining Mr. Orton: Πώς τα έργα του Τζο Όρτον μπορούν να ξεπεράσουν τα Swinging Sixties». Theatre Research International, Τεύχος 03, Οκτώβριος 2004, σσ. 247-255. Μετάφραση: Φώτης Φωτίου

«Ο Τζο Όρτον δεν καινοτόμησε στη δραματική μορφή, και το σύνολο του έργου του είναι μικρό. Αλλά είχε αρχίσει να ξανανακαλύπτει ένα παλιό και αξιοπρεπές μονοπάτι που ήταν σε αχρηστία. Έβρισκε τη φάρσα να είναι ένα είδος πιο βολικό για το όραμά του για τον κόσμο, από οποιαδήποτε μορφή έκφρασης που θα μπορούσε να χαράξει πρόσφατα. Ήταν αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές της φύσης του, την ηλιόλουστη καθώς και τη σκοτεινή και την αναρχική. Και η φάρσα μπορούσε να στολιστεί, όπως είχε αποδείξει ο Όσκαρ Ουάιλντ, με λαμπερή γλώσσα». Mary I. Casmus, 1980. «Φάρσα και λεκτικό ύφος στα έργα του Joe Orton». The Journal of Popular Culture. Τόμος 13, Τεύχος 3.. Μετάφραση: Φώτης Φωτίου.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου – Καρσερά

Σκηνικά – Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου

Μουσική: Νεκτάριος Ροδοσθένους

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σεμέλη Κυριαζή

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Χριστίνα Χριστόφια - Κάθυ

Κρις Σπύρου – Κύριος Σλόαν

Χάρης Πισίας - Κεμπ

Φώτης Φωτίου - Έντι

Μουσικός επί σκηνής

Χάρης Ιωάννου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

ΤΡΙΤΗ 25 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 (Πλατεία Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025:

Δευτέρα: 1, 8, 15 Δεκεμβρίου 2025 | 20:30

Τρίτη: 2, 9, 16 Δεκεμβρίου 2025 | 20:30

Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 (Πλατεία Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία

Εισιτήρια: Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 96147809

*** ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος

Εισιτήρια: Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 96147809

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

14, 15, 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Θέατρο Χώρα

Εισιτήρια: Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 96147809

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

ΕΘΑΛ

Εισιτήρια: Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 96147809

ΠΑΦΟΣ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο

Εισιτήρια: Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 96147809

Διάρκεια: 90’

*** Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών ***