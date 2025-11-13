«Ακύρωσαν έργο, σε ακατάλληλα κτήρια οι υπηρεσίες»: Ο Φαίδωνας ρίχνει ευθύνες στην κυβέρνηση για ζημιές σε διατηρητέο από σεισμούς (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 11:35

Εκριναν ότι ήταν υψηλού προϋπολογισμού, αναφέρε ο Δήμαρχος, καθώς κάλεσε τους «ανεύθυνους - υπεύθυνους να ξυπνήσουν».

Γράφει η Κική Περικλέους

Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ζημιές που καταγράφηκαν και σε διατηρητέο κτήριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, στην οδό Αθηνάς.

Ενδεικτικά ανέφερε πως η παρούσα κυβέρνηση ακύρωσε ένα έργο το οποίο είχε ο Δήμος Πάφου σχεδιάσει και ήταν έτοιμο να ξεκινήσει, επειδή το έκριναν ως υψηλού προϋπολογισμού.

Εκεί, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Πάφου, θα στεγάζονταν όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, συνολικά έξι.

Σήμερα, σημείωσε, «όλες βρίσκονται σε ακατάλληλα κτήρια, τα οποία ενοικιάζουν πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ», ενώ σύντομα, πρόσθεσε, «θα ενοικιάσουν καινούργια κτήρια και θα πληρώνουν ακόμη περισσότερα».

Ο Δήμαρχος Πάφου υπογράμμισε πως, εάν γινόταν η ανέγερση και η συντήρηση της διατηρητέας οικοδομής, όπως προνοούσε η συμφωνία, θα υπήρχε απόσβεση μέσα σε λίγα χρόνια.

Πρόκειται, ανέφερε, για κτήριο που αγοράστηκε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πριν από 35 χρόνια, στο κέντρο της πόλης.

Κάλεσε, τέλος, τους «ανεύθυνους - υπεύθυνους να ξυπνήσουν».

Δείτε την ανάρτηση: