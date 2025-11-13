Παράθυρο logo
Αρχαιολογία
Επίκαιρα
Ιστορία
Ρωγμές στη μονή Αγ. Νεοφύτου λόγω του σεισμού - Πάει κλιμάκιο του Τμ. Αρχαιοτήτων για καταγραφή τις επόμενες μέρες
Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 08:04
Ρωγμές στη μονή Αγ. Νεοφύτου λόγω του σεισμού - Πάει κλιμάκιο του Τμ. Αρχαιοτήτων για καταγραφή τις επόμενες μέρες

Τουλάχιστον δυο ρωγμές υπάρχουν και στον ναό της μονής, σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Γράφει η Κική Περικλέους

Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο προκάλεσε η πρώτη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως δήλωσε ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος, έχει ήδη επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη μονή τις επόμενες μέρες για καταγραφή των ζημιών και για την αποκατάστασή τους.

Ανέφερε πως τουλάχιστον δυο ρωγμές υπάρχουν και στον ναό της μονής, σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Όπως είπε, στο βόρειο κλίτος, που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες, έχει σχηματισθεί μια παράλληλη γραμμή, ενώ μεγάλη ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, σχηματίσθηκε και στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις στην Πάφο καταγράφηκαν και σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, στην οδό Αθηνάς. Επίσης στην κοινότητα των Κελοκεδάρων, που ήταν κοντά στο επίκεντρο του χθεσινού σεισμού, κατέρρευσε ένα παλιό τείχος.

Στον δρόμο Πάφου προς Τσάδα υπήρξε πτώση βράχων στο οδόστρωμα ενώ άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβει στο σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Εξάλλου, νέα σεισμική δόνηση γύρω στις 06:46 το πρωί της Πέμπτης έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Πάφο.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ
αρχαιότητες
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Παρουσίαση Βιβλίου «Οικία Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη – Υπαινιγμοί για ένα νέο μοντερνισμό»

13.11.2025 18:38

Post thumbnail or placeholder

Ο Σαής με το… «Σ̑σ̑ιος» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

13.11.2025 16:10

Post thumbnail or placeholder

«Ακύρωσαν έργο, σε ακατάλληλα κτήρια οι υπηρεσίες»: Ο Φαίδωνας ρίχνει ευθύνες στην κυβέρνηση για ζημιές σε διατηρητέο από σεισμούς (φώτος)

13.11.2025 11:35

Post thumbnail or placeholder

«Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» από την ομάδα «Σόλο για Τρεις»

13.11.2025 11:00

Post thumbnail or placeholder

WIP LAB 2025 | Invisible Waters :Ένα ζωντανό εργαστήριο που οδηγεί προς το επόμενο Φεστιβάλ Τεχνών και Τεχνολογίας WIP τον Ιούνιο του 2026.

13.11.2025 10:20

Post thumbnail or placeholder

Ρωγμές στη μονή Αγ. Νεοφύτου λόγω του σεισμού - Πάει κλιμάκιο του Τμ. Αρχαιοτήτων για καταγραφή τις επόμενες μέρες

13.11.2025 08:04

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ