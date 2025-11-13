Παράθυρο logo
Στήλες
Η μνήμη δεν είναι αυτοσκοπός
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 06:46
Η μνήμη δεν είναι αυτοσκοπός

Φωτογραφία από το ΚΥΠΕ.

Γράφει η Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή*

Πριν λίγες μέρες λάβαμε πρόσκληση για μια εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες κατεχόμενης γης», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2025. Συνδιοργανωτές: η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Με τις ευλογίες όλων των επίσημων φορέων, δηλαδή.

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στις καθιερωμένες «εκδηλώσεις μνήμης» για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους το 1983. Και βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός εκείνο αξίζει κάθε χρόνο να καταδικάζεται με σαφή και δυναμικό τρόπο. Όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε κάτι: ύστερα από σαράντα δύο χρόνια, αυτό είναι το μόνο που φαίνεται να οργανώνεται. Η πλειονότητα -αν όχι το σύνολο- των δράσεων των κατεχόμενων δήμων εξαντλείται σε εκδηλώσεις μνήμης. Είναι ελάχιστες εκείνες που μεταφράζονται σε πράξη, συνεργασία, πίεση ή δημιουργική παρέμβαση.

Κι όμως, όταν έγιναν τα γεγονότα, τέτοιες εκδηλώσεις είχαν νόημα και ρόλο: ήταν έκφραση άμεσης λαϊκής αντίδρασης, ένας τρόπος να ακουστεί η φωνή των εκτοπισμένων, να αποτραπεί η διεθνής αναγνώριση. Και τότε, όντως, λειτούργησαν: το ψευδοκράτος δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα από κανένα κράτος πέρα από την Τουρκία -αποτέλεσμα και της αποφασιστικής στάσης της κυπριακής κοινωνίας εκείνης της περιόδου, που μπόρεσε να ενώσει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα, όμως, η μνήμη έχει γίνει ρουτίνα. Κάθε χρόνο οι ίδιες λέξεις, οι ίδιες φωτογραφίες, οι ίδιες καταθέσεις στεφάνων. Όλα σωστά και αξιοπρεπή -αλλά χωρίς αντίκτυπο. Η μνήμη δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν έχουμε ανάγκη να μας υπενθυμίζουν τι χάσαμε· το ξέρουμε, το κουβαλάμε μέσα μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πράξη με ουσία: συντονισμένες πρωτοβουλίες που να υπερβαίνουν τα σύνορα, συνεργασίες με ευρωπαϊκές πόλεις, διεθνή πολιτιστικά προγράμματα, νέες μορφές πίεσης και διαλόγου που να δείχνουν ότι η Κύπρος παραμένει μια ανολοκλήρωτη υπόθεση και όχι ένα ξεχασμένο κεφάλαιο που προσπαθούμε να το ζωντανέψουμε με εκδηλώσεις.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει «πράξη με ουσία»; Για παράδειγμα, μόνιμα δίκτυα αδελφοποίησης με μεγάλους ευρωπαϊκούς δήμους, κοινές καμπάνιες σε πολιτιστικά φεστιβάλ και μουσεία, θεσμική παρουσία σε fora της ΕΕ, πιλοτικά προγράμματα ανταλλαγών νέων αλλά και νομικές–διπλωματικές πρωτοβουλίες που επαναφέρουν συγκεκριμένα ζητήματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΗΕ. Πράγματα που δεν φωτογραφίζονται εύκολα αλλά παράγουν αποτέλεσμα: σχέσεις, επιρροή, δέσμευση.

Η μνήμη είναι ιερή αλλά όταν γίνεται τελετουργία καταντά βολική. Κι όσο μένουμε σε εκδηλώσεις που απλώς επιβεβαιώνουν τη λύπη μας τόσο διαιωνίζεται η ακινησία. Δεν αρκεί πια να θυμόμαστε -οφείλουμε να αντιδρούμε δυναμικά, με σχέδιο, συνέπεια και διάρκεια. Μόνο έτσι η μνήμη παύει να είναι άσκηση νοσταλγίας και γίνεται ενέργεια που αλλάζει τον κόσμο γύρω μας.

*Συγγραφέας 

Tags

Ανοιχτό Παράθυρο
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ρωγμές στη μονή Αγ. Νεοφύτου λόγω του σεισμού - Πάει κλιμάκιο του Τμ. Αρχαιοτήτων για καταγραφή τις επόμενες μέρες

13.11.2025 08:04

Post thumbnail or placeholder

Η μνήμη δεν είναι αυτοσκοπός

13.11.2025 06:46

Post thumbnail or placeholder

Το πρώτο «ναι» της Unesco: Η ιταλική κουζίνα αναγνωρίζεται ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά

12.11.2025 20:44

Post thumbnail or placeholder

Συρία: Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την κλοπή στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

12.11.2025 17:07

Post thumbnail or placeholder

Πέντε μυστικές συναυλίες από Κύπριους καλλιτέχνες

12.11.2025 15:35

Post thumbnail or placeholder

Έρχεται ανανεωμένη η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

12.11.2025 13:44

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ