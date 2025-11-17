Έναρξη ερευνητικού έργου για διαπολιτισμικό διάλογο από Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας

Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 09:26

Η έρευνα επικεντρώνεται στην Πρωτοβουλία Παγκόσμιου Πολιτισμού (Global Civilization Initiative – GCI) του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, διερευνώντας τη μετάβαση «από την αποδοχή της διαφορετικότητας στη ανάδειξη των ομοιοτήτων».

Την επίσημη έναρξη του ερευνητικού έργου με τίτλο «Global Civilization Initiative: From Embracing Diversity to Sharing Similarities», που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την καινοτομία και την αμοιβαία κατανόηση, με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Κίνας (CASS) και το China–CEE Institute.

Προστίθεται ότι η ερευνητική ομάδα, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, θα εξετάσει κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με τον ρόλο της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιου Πολιτισμού στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη μετατροπή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας σε κοινές πανανθρώπινες αξίες και τις μορφές εκσυγχρονισμού που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη και τη δημιουργική σύγκλιση των πολιτισμών.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας αναφέρει ότι το ερευνητικό έργο, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το China–CEE Institute, τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Κώστα Γουλιάμου, Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προμηθέας, Διευθυντή του «Κέντρου Σπουδών για την Κίνα» του EUC–CASS και πρώην Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Φιλίας της Κυβέρνησης της Κίνας 2024, τη μεγαλύτερη διάκριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για "ξένους εμπειρογνώμονες".

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)