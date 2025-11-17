Φωτογραφίες των νικητών του World Press Photo 2025 σε έκθεση στη Βαρκελώνη

Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 12:00

Η 21η έκδοση της World Press Photo Barcelona, της πιο φημισμένης έκθεσης στον τομέα του φωτορεπορτάζ παγκοσμίως φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται οι φωτογραφίες των νικητών στον διαγωνισμό World Press Photo 2025 και έργα, τα οποία επιλέχθηκαν για την οπτική τους ποιότητα και προσφέρουν διαφορετικές οπτικές για τα τρέχοντα γεγονότα.

Ο διαγωνισμός World Press Photo 2025 περιλαμβάνει 42 νικητές φωτογράφους από 6 περιοχές Αφρική, Ασία-Ειρηνικός και Ωκεανία, Ευρώπη, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική και Δυτική, Κεντρική και Νότια Ασία. Κάθε περιοχή περιλαμβάνει 3 κατηγορίες: Μεμονωμένες Φωτογραφίες, Φωτογραφικές Ιστορίες και Μακροπρόθεσμα Έργα.

Οι φωτογραφίες του διαγωνισμού World Press Photo 2025, που αντιπροσωπεύουν γεγονότα και θέματα από το 2024, επικεντρώνονται σε ορισμένα από τα πιο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, όπως η πολιτική, τα ζητήματα φύλου, η μετανάστευση, οι συγκρούσεις και η κλιματική κρίση. Οι διαμαρτυρίες στην Κένυα και το Ελ Σαλβαδόρ, οι καταστροφικοί πόλεμοι στον Λίβανο και την Παλαιστίνη, οι πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στο Περού, τη Βραζιλία και τις Φιλιππίνες, και οι διώξεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη Νιγηρία, είναι μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων που καταγράφηκαν από τους φωτορεπόρτερ.

Ο Σάμουελ Νάκαρ από τη Βαρκελώνη κέρδισε στην κατηγορία Ιστορίες για την περιοχή της Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας Ασίας για το ρεπορτάζ του «Οι Σκιές Ήδη Έχουν Ονόματα» για το Revista 5W.

Το φωτογραφικό δοκίμιο επικεντρώνεται στους επιζώντες στις φυλακές της Συρίας, οι οποίοι αφηγούνται τα βασανιστήρια που υπέστησαν από το καθεστώς του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Νάκαρ είναι φωτορεπόρτερ και σκηνοθέτης και το έργο του επικεντρώνεται στη μετανάστευση, τις κοινωνικές συγκρούσεις και την ερήμωση.

Στον 68ο ετήσιο διαγωνισμό World Press Photο 42 νικητές επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, ανάμεσα σε 59.320 συμμετοχές από 3.778 φωτογράφους από 141 χώρες.

Η έκθεση World Press Photo Barcelona θα διαρκέσει από τις 7 Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΤΒ/ΑΓΚ)