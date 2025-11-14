Πρόσφατες Επιτυχίες και Διακρίσεις του Κυπριακού Κινηματογράφου

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 16:45

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την περασμένη Κυριακή 9/11 ολοκληρώθηκε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30/10 – 9/11 και στο οποίο συμμετείχαν τρεις κυπριακές κινηματογραφικές παραγωγές και τρεις μειοψηφικές συμπαραγωγές.

Συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ συμμετείχαν οι κυπριακές ταινίες «Μαρισέλ» του Ηλία Δημητρίου σε παραγωγή της Filmablades (παραγωγός Μόνικα Νικολαΐδου), η ταινία «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη σε παραγωγή της A.B. Seahorse Film Productions (παραγωγός Άντρος Αχιλλέως) και η ταινία «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ σε παραγωγή της Bark Like a Cat Films (παραγωγός Τώνια Μισιαλή). Οι ταινίες έτυχαν θερμής υποδοχής από το κοινό και απέσπασαν πολύ καλές κριτικές.

Συγκεκριμένα, για την ταινία «Μαρισέλ», το διαδικτυακό περιοδικό FLIX.GR έγραψε ότι «Ο Ηλίας Δημητρίου («Smac», «Fish ’n’ Chips») γράφει και σκηνοθετεί ένα σύγχρονο δράμα κοινωνικού ρεαλισμού, με θαυμαστές ισορροπίες και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μπορεί να μπαίνουμε στην ιστορία μέσα από το βλέμμα της ηρωίδας που δίνει και τον τίτλο στην ταινία, αλλά δεν κοιτάμε μόνο την σκληρή πραγματικότητα της «ξένης». Ο αντικατοπτρισμός είναι ακόμα σκληρότερος. Το παιχνίδι εξουσίας του ντόπιου είναι περίπλοκο, άλλοτε κρυμμένο κάτω από τη σκόνη της υποκρισίας, άλλοτε μποχάρει απροκάλυπτα και χυδαία. Όμως ο Δημητρίου δεν μένει σε κλισέ σχήματα - δίνει αποχρώσεις τρυφερότητας και καλοσύνης, εξηγεί τις ρίζες της συλλογικής φοβίας, μπλέκει θρύλους και δοξασίες, σκύβει με κατανόηση πάνω από τις δυναμικές ενός ζευγαριού (όποιας ηλικίας), κοιτά με λύπη την ανθρώπινη ανασφάλεια που δεν καλοδέχεται την αθωότητα. Υπάρχει μία αμηχανία στην επίλυση του τέλους (η δραματουργική εξέλιξη της ηλικιωμένης μοιάζει κάπως βεβιασμένη και αστήριχτη), αλλά η ταινία πετυχαίνει κάτι βαθιά ανθρώπινο, οικείο και αληθινό, με δυνατές ερμηνείες και μια πρωταγωνίστρια που σου κλέβει την καρδιά.»

Επιπλέον, η μειοψηφική συμπαραγωγή «Life in a Beat» της σκηνοθέτριας Αμέρισσας Μπάστα, σε παραγωγή Soul productions (Eλλάδα), ARS Ltd (Βουλγαρία), Βreaking Wave Productions (Κύπρος: παραγωγοί Δέσποινα Μουζάκη και Ευκλείδης Παπαδόπουλος), KRUG FILM (Βόρεια Μακεδονία) και VIDEA PRODUCTION (Μαυροβούνιο) απέσπασε τρία βραβεία. Το Βραβείο Crew United «Για τη δύναμη των χαρακτήρων σε ένα θαυμάσιο δείγμα κοινωνικού ρεαλισμού από μια πολλά υποσχόμενη γυναίκα δημιουργό», το Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+ και το Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» - Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Η, επίσης, μειοψηφική συμπαραγωγή "All That's Left of You" της σκηνοθέτριας Cherien Dabis, σε παραγωγή Pallas Film GmbH, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH (Γερμανία) και AMP Filmworks (Κύπρος: παραγωγοί Μάριος Πιπερίδης και Janine Teerling), απέσπασε το πολύ τιμητικό Βραβείο Κοινού Fischer - Επίσημο Πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού είχε ενεργή παρουσία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με δικό του περίπτερο, μέσα από το οποίο προωθήθηκαν οι κυπριακές ταινίες αλλά και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Συγκεκριμένα, δόθηκε η ευκαιρία σε Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς, κριτικούς και διευθυντές Φεστιβάλ, να ενημερωθούν για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΤΣΠ, για τις νέες κυπριακές κυκλοφορίες αλλά και για ευκαιρίες συμπαραγωγής με την Κύπρο.

SEE CINEMA NETWORK

Στο περιθώριο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα η γενική συνέλευση του δικτύου SEE Cinema Network (Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης), του οποίου η Κύπρος αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της συνέλευσης επιλέγονται οι ταινίες από κάθε χώρα του δικτύου, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση για το Στάδιο της Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου. Φέτος, το κυπριακό έργο που ομόφωνα έλαβε την τιμητική αυτή βράβευση και χρηματοδότηση είναι η πρώτη μεγάλου μήκους της σκηνοθέτριας Αργυρώς Νικολάου ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ σε παραγωγή της εταιρίας Caretta Films Ltd (παραγωγός Κωνσταντίνος Νικηφόρου), μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας, Σερβίας.

COCO AWARD

Στο πλαίσιο του διεθνούς κύρους Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Cottbus (Γερμανία), διεξάχθηκε και φέτος η Αγορά Συμπαραγωγών Ανατολής-Δύσης Connecting Cottbus (COCO), στην οποία συμμετείχε ως έργο σε εξέλιξη η πολυαναμενόμενη κυπριακή ταινία «THE LION AT MY BACK» (Κύπρος/Λουξεμβούργο/Ελλάδα), της σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή, σε παραγωγή της εταιρίας Bark Like A Cat Films. Η ταινία ολοκλήρωσε γυρίσματα τον περασμένο Ιούλιο και βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο μεταπαραγωγής.

Το «THE LION AT MY BACK» κέρδισε το Βραβείο Μεταπαραγωγής Ήχου Studio Beep, που περιλαμβάνει υπηρεσίες αξίας 6.000 ευρώ που προσφέρονται από τα υψηλής ποιότητας στούντιο που εδρεύουν στην Πράγα. Η κριτική επιτροπή επέλεξε το έργο «για το ισχυρό δημιουργικό του όραμα, την πολύ προσωπική προσέγγιση και τη βαθιά ανθρωπιά του».

38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Δύο κυπριακές κινηματογραφικές ταινίες έχουν επιλεγεί και στο διαγωνιστικό τμήμα του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 20 με 26 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για την «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ και την «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη.

Τέλος, η «Εκτροπή», μετά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα θα συνεχίσει την επιτυχημένη φεστιβαλική της πορεία στην Ισπανία, αφού αποτελεί επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Χιρόνα.