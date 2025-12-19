Παράθυρο logo
«Απέχετε από λογοκριτικές δηλώσεις, επικίνδυνη παρακαταθήκη»: Δημόσια παρέμβαση 16 ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ για την επίθεση κατά Γαβριήλ
Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 13:55
«Απέχετε από λογοκριτικές δηλώσεις, επικίνδυνη παρακαταθήκη»: Δημόσια παρέμβαση 16 ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ για την επίθεση κατά Γαβριήλ

Τα μέλη της Σχολής Καλών Τεχνών καλούν «τους εκπροσώπους πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, οργανώσεις και πολίτες να καταδικάσουν τις φασιστικές και εγκληματικές ενέργειες και να απέχουν από λογοκριτικές δηλώσεις, που συνιστούν μια επικίνδυνη παρακαταθήκη στον πολιτειακό βίο».

Την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ, καθώς και το ευρύτερο κλίμα απειλών και λογοκρισίας που προηγήθηκε, καταδικάζουν 16 ακαδημαϊκοί της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε δημόσια παρέμβασή τους.

Στο πρώτο σημείο της τοποθέτησής τους επικαλούνται το άρθρο 19 του Κυπριακού Συντάγματος, υπογραμμίζοντας ότι: «Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως», ενώ η ελευθερία αυτή περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει «κίνδυνος για την ασφάλεια της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγείας ή των δημοσίων ηθών».

Οι ακαδημαϊκοί τονίζουν, ακόμη, ότι η καλλιτεχνική έκφραση δεν προσβάλλει τα δημόσια ήθη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υποστηρίζουμε ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα, όχι μόνο δεν πλήττει τα δημόσια ήθη, αλλά αντιθέτως μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ακόμη και μέσω της αμφισβήτησης κυρίαρχων εθνικών ή θρησκευτικών αφηγήσεων».

Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητους τους ισχυρισμούς περί προσβολής των δημοσίων ηθών από τα συγκεκριμένα έργα του Γιώργου Γαβριήλ.

Τα μέλη της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών απευθύνουν, επίσης, έκκληση προς «τους εκπροσώπους πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, οργανώσεις και πολίτες να καταδικάσουν τις φασιστικές και εγκληματικές ενέργειες και να απέχουν από λογοκριτικές δηλώσεις, που συνιστούν μια επικίνδυνη παρακαταθήκη στον πολιτειακό βίο».

Όπως επισημαίνουν, το ζήτημα υπερβαίνει την υπόθεση ενός καλλιτέχνη, καθώς «το διακύβευμα δεν αφορά στα έργα του καλλιτέχνη, αλλά στην ίδια την ταυτότητα του κράτους ως φιλελεύθερης δημοκρατίας».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι:

  • Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής
  • Παναγιώτης Ζαφείρης, Καθηγητής
  • Δημήτριος Καργώτης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κυριάκος Κουσουλίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  • Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Έφη Κυπριανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γεώργιος Μάρκου, Επίκουρος Καθηγητής
  • Άγγελος Παναγίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  • Όμηρος Παναγίδης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Ασπασία Παπαδήμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Βίκυ Περικλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Ανδρέας Σάββα, Επίκουρος Καθηγητής
  • Θεοπίστη Στυλιανού, Καθηγήτρια
  • Νίκος Σύννος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γιάννης Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
