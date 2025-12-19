Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέματα
Εικαστικά
Διαμαρτυρία έξω από το Υφ. Πολιτισμού για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 21:56
Διαμαρτυρία έξω από το Υφ. Πολιτισμού για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ

Κάλεσμα από τη Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook κάνει λόγο για «κλίμα στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου»

Σε διαμαρτυρία έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού καλεί η Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στον Στρόβολο, με αφορμή την επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ.

Όπως αναφέρει η Συμμαχία σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα «ενός κλίματος στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου». Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα», η οποία, σύμφωνα με τη Συμμαχία, «άνοιξε τον δρόμο στη βία».

Διαβάστε επίσης: Επίθεση κατά Γαβριήλ: Ποια κόμματα καταδίκασαν και ποια προτίμησαν τη σιωπή

«Απέχετε από λογοκριτικές δηλώσεις, επικίνδυνη παρακαταθήκη»: Δημόσια παρέμβαση 17 ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ για την επίθεση κατά Γαβριήλ

Ντροπή: Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο σπίτι του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ - Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας

Παράλληλα, τονίζεται ότι «η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή», ωστόσο ξεκαθαρίζεται πως «η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν είναι». Η Συμμαχία σημειώνει ότι ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος του τόπου καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί σε «μαζική, ειρηνική απάντηση».

Στο κάλεσμα για τη διαμαρτυρία υπογραμμίζεται ακόμη ότι «η τέχνη που δεν ενοχλεί είναι σκέτη διακόσμηση», ενώ διατυπώνεται θέση μηδενικής ανοχής απέναντι στον φασισμό.

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
διαμαρτυρία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΠΙΘΕΣΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Διαμαρτυρία έξω από το Υφ. Πολιτισμού για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ

19.12.2025 21:56

Post thumbnail or placeholder

Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, που είχε ντύσει τους Ντέιβιντ Μπόουι και Μικ Τζάγκερ

19.12.2025 15:35

Post thumbnail or placeholder

«Απέχετε από λογοκριτικές δηλώσεις, επικίνδυνη παρακαταθήκη»: Δημόσια παρέμβαση 17 ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ για την επίθεση κατά Γαβριήλ

19.12.2025 13:55

Post thumbnail or placeholder

Επίθεση κατά Γαβριήλ: Ποια κόμματα καταδίκασαν και ποια προτίμησαν τη σιωπή

19.12.2025 10:41

Post thumbnail or placeholder

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus ανοιχτή καθημερινά από τις 20 Δεκεμβρίου

19.12.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Η κολεκτίβα VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space με dark-electro και minimal-wave βραδιά

19.12.2025 09:53

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ