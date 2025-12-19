Διαμαρτυρία έξω από το Υφ. Πολιτισμού για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ

Σε διαμαρτυρία έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού καλεί η Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στον Στρόβολο, με αφορμή την επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ.
Όπως αναφέρει η Συμμαχία σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα «ενός κλίματος στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου». Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα», η οποία, σύμφωνα με τη Συμμαχία, «άνοιξε τον δρόμο στη βία».
Παράλληλα, τονίζεται ότι «η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή», ωστόσο ξεκαθαρίζεται πως «η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν είναι». Η Συμμαχία σημειώνει ότι ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος του τόπου καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί σε «μαζική, ειρηνική απάντηση».
Στο κάλεσμα για τη διαμαρτυρία υπογραμμίζεται ακόμη ότι «η τέχνη που δεν ενοχλεί είναι σκέτη διακόσμηση», ενώ διατυπώνεται θέση μηδενικής ανοχής απέναντι στον φασισμό.