Το Σατιρικό Θέατρο με τον «Άνθρωπο Ελέφαντα» κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 17:05

Tην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» του Bernard Pomerance, παρουσιάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 σε συνεργασία με το Σατιρικό Θέατρο και την Audere Productions, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Τζων Μέρρικ, ενός παραμορφωμένου άντρα που έζησε στο Βικτωριανό Λονδίνο το 1880 και έγινε σύμβολο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορία του ενέπνευσε συγγραφείς, επιστήμονες και δημιουργούς και μεταφέρθηκε στο θέατρο και τον κινηματογράφο με συγκλονιστικό τρόπο.

Ο Merrick του σήμερα

Η παράσταση επιχειρεί μια νέα, τολμηρή σκηνική ανάγνωση αυτού του εμβληματικού έργου, φέρνοντας στο προσκήνιο διαχρονικά ερωτήματα για την αποδοχή, τη διαφορετικότητα, την κανονικότητα και την ανθρώπινη ευαισθησία.

Το έργο δεν παρουσιάζεται ως ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά ως αλληγορία του σήμερα: οι γιατροί θυμίζουν influencers, οι επισκέπτες του «freakshow», στο οποίο τον ανάγκασαν να εμφανίζεται, είναι θεατές της εποχής των social media. Η σκηνογραφία και η ενδυματολογία ακολουθούν μια γραμμή «αντιφατικού χρόνου», όπου το βικτωριανό συναντά το μοντέρνο. Η παραμόρφωση του Merrick υπονοείται μέσα από τη σκηνοθεσία, το σώμα και το φως και όχι με ρεαλιστικά μέσα. Η αφήγηση είναι πολυφωνική, με τους ηθοποιούς να αναλαμβάνουν εναλλασσόμενους ρόλους και αφηγηματικές λειτουργίες. Είναι μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση ενός εμβληματικού έργου, που μεταφέρει στο σήμερα διαχρονικά ερωτήματα για την κανονικότητα, την περιθωριοποίηση και τη συλλογική ευθύνη.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Ανδρέα Κυριάκου δεν περιορίζεται σε ρεαλιστικές απεικονίσεις· αντίθετα, η παραμόρφωση του ήρωα υπαινίσσεται μέσα από φως, κίνηση και σωματικότητα, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση χωρίς να καταφεύγει στον οίκτο. Υιοθετεί μια τολμηρή και ερευνητική θεατρική γλώσσα, στηριγμένη στη σωματικότητα, την εναλλαγή ρόλων και τη διάσπαση της αφήγησης, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και προσφέροντας προσβασιμότητα σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο Άνθρωπος Ελέφαντας του Δημήτρη Ποταμίτη

Λίγες είναι οι φορές στην ιστορία του κυπριακού θεάτρου που παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο έργο. Το 2012, παρουσιάστηκε από το Θέατρο ΕΝΑ, ενώ η πρώτη φορά ήταν το 1980, όταν ο πρωτοποριακός, για την εποχή, σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Ποταμίτης με το Θέατρο Έρευνας, το παρουσίασε σε Κύπρο και Ελλάδα. Επρόκειτο για μια εμβληματική παράσταση. Ο Ποταμίτης

παρουσίασε αυτό τον παραμορφωμένο άνδρα δίνοντάς του μια κλίση στο σώμα, χωρίς όμως, να παραμορφώσει το πρόσωπό του. Στόχος του είναι να απεικονίσει την εικόνα της ψυχής του Τζον Μέρρικ, που ήταν αγνή και πεντακάθαρη. Ο Ποταμίτης έκανε τη σωστή επιλογή στην εμφάνιση του ήρωα. Όπως ακριβώς τον «είδε» ο γιατρός Τριβς, ο οποίος τον πήρε υπό την προστασία του. Τον εξέπληξε το λαμπρό μυαλό του, η ακλόνητη πίστη του και η δίψα του για αποδοχή, αγάπη και έρωτα. Στο βάθος, στο βάθος… δεν διέφερε σε τίποτα από τον κοινό καθημερινό άνθρωπο ο Άνθρωπος Ελέφαντας… Ο Ποταμίτης κατάφερε να κερδίσει τα εμπορικά θέατρα της εποχής, έκανε τους θεατές να αγαπήσουν τον Μέρρικ και τον πρόσθεσε στους ρόλους ζωής της θεατρικής του πορείας.

Το Σατιρικό Θέατρο

Στο επίκεντρο της δημιουργικής αναζήτησης του Σατιρικού Θεάτρου βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην αντίφασή του: πολίτης και ιδιώτης, θύμα και συνένοχος, τραγικός και εύθυμος. Κάθε χρόνο ανεβάζει θεατρικά έργα που απευθύνονται σε ποικίλα ακροατήρια, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαιδευτικής διαδρομής ή πολιτισμικών αναφορών, με στόχο να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στο θέατρο. Επενδύει ταυτόχρονα σε σύγχρονα έργα, σε εμβληματικά θεατρικά κείμενα αλλά και σε παραστάσεις που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κυριάκου

Μετάφραση/ διασκευή: Φρίξος Μασούρας

Σκηνογραφία: Ελένη Ιωάννου

Ενδυματολογία: Σοφία Μαυρομιχάλη

Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Λάζογλου

Ηθοποιοί: Χριστόδουλος Μαρτάς, Βασίλης Μιχαήλ, Πέννυ Φοινίρη, Πολυξένη Σάββα, Ελένη Ζαντή, Αντρέας Γεωργίου, Γεωργία Νικολάου, Γιώργος Λίζος, Μαρία Χαρά Τρούσα

Διάρκεια: 120΄

Ηλικίες: Kατάλληλο

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €16/ €18

ΖΩΝΗ Α: €14/ €16

ΖΩΝΗ Β: €12/ €14

ΖΩΝΗ Γ: €10/ €12

ΖΩΝΗ Δ: €8/€10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG