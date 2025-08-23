Αναδρομική έκθεση της Yayoi Kusama σε μουσεία της Ευρώπης

Δημοσιεύθηκε 23.08.2025 12:40

Στην εμβληματική και επιδραστική καλλιτέχνιδα από την Ιαπωνία, Yayoi Kusama είναι αφιερωμένη μεγάλη αναδρομική έκθεση που θα φιλοξενηθεί σε πολλά Μουσεία σε όλη την Ευρώπη.

Η έκθεση «Yayoi Kusama» που συνδιοργανώνεται από το Ελβετικό Ίδρυμα Beyeler, το Μουσείο Ludwig στην Κολωνία και το Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ, θα εξετάσει ολόκληρη τη επτά δεκαετιών καριέρα της Kusama, με νέες παραγωγές, πρώιμα έργα που κάνουν το ντεμπούτο τους στην Ευρώπη και τις εντυπωσιακες εγκαταστάσεις της «Infinity Mirror Rooms».

«Η Yayoi Kusama είναι μια καλλιτέχνιδα που μας ωθεί να δούμε τον κόσμο μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα» δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Stedlijk, Ρεν Βολφς, πέρσι κατά την αρχική ανακοίνωση της έκθεσης.

«Η έκθεση υπόσχεται να είναι μια γιορτή για τα μάτια, όπου κάποιος μπορεί πραγματικά να χαθεί στην εξαιρετική τέχνη της» σημείωσε.

Δημιουργημένη σε στενή συνεργασία με την καλλιτέχνιδα και το στούντιό της, η αναδρομική έκθεση θα διασχίσει διάφορα μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, σχέδιο, κολάζ, «happenings», ζωντανές παραστάσεις, μόδα και λογοτεχνία.

Έχοντας εμφανιστεί στο avant-garde κίνημα της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1960, η καλλιτέχνιδα δημιούργησε ένα καλλιτεχνικό σύμπαν, που χαρακτηρίζεται από πληθώρα επαναλαμβανόμενων μοτίβων και δομών, όπως τα σήμα - κατατεθέν πουά τοπία και τα καθηλωτικά περιβάλλοντα με καθρέφτες.

Οι ιδέες του απείρου και της αυτοκαταστροφής βρίσκονται συχνά στην καρδιά του έργου της, καθώς οδηγεί τους θεατές στην πορεία της πέρα από τα όρια της πραγματικότητας, θολώνοντας τα όρια μεταξύ του παρατηρητή και της έκτασης που βρίσκεται μπροστά της, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί αρχικά στην Ελβετία στο Μουσείο του Ιδρύματος Beyeler από τις 12 Οκτωβρίου 2025 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι η πρώτη στη χώρα αφιερωμένη στην καλλιτέχνιδα.

Στη συνέχεια θα «ταξιδέψει» στο Μουσείο της Κολωνίας από τις 14 Μαρτίου έως τις 2 Αυγούστου 2026 και στο Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ από τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027.