Ριάλτο: Σε διαπραγματεύσεις Δήμος Λεμεσού και Υπ. Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε 04.10.2025 09:54

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος



Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού τέθηκε την Πέμπτη το ζήτημα που προέκυψε τον τελευταίο μήνα με το εμβληματικό θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού. Ο δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για τις μέχρι τώρα εξελίξεις στο ζήτημα του ενδιαφέροντος που επέδειξε ο Δήμος Λεμεσού για να αναλάβει το θέατρο, καθώς και τις μέχρι τώρα επαφές και ανταλλαγή επιστολών που είχε με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει σήμερα το «Ριάλτο» υπό την ιδιοκτησία του. Ουσιαστικά το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού, με ομόφωνή του απόφαση επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Δήμου Λεμεσού για το Ριάλτο, δίνοντας το πράσινο φως στον δήμαρχο να προχωρήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις με το κράτος για να υπάρξει η ανάλογη συμφωνία. Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο πρόκρινε και συγκεκριμένα «ανταλλάγματα» προς το κράτος για να βρεθεί η χρυσή τομή, προτάσεις που δείχνουν έτοιμο τον δήμο «να βάλει το χέρι στην τσέπη».

Ο δήμος είναι έτοιμος να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των λειτουργικών εξόδων του Ριάλτο

Από το 2018 και μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ριάλτο, υπάρχει μία ασάφεια ως προς το νομικό καθεστώς λειτουργίας του. Συχνά μάλιστα (όπως και αυτή την περίοδο) δημιουργούνται ζητήματα και δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση την οποία λαμβάνει, η οποία δίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ουσιαστικά αντικατέστησε τη χορηγία που λάμβανε το θέατρο από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, το Θέατρο Ριάλτο σήμερα έχει λειτουργικά έξοδα περίπου 250.000 ευρώ, ενώ λαμβάνει επιπλέον 800.000 ως χορηγία για τα φεστιβάλ του και τις δικές του παραγωγές και επίσης 120.000 ευρώ καλύπτονται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, όπως με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Θα καλύπτει μέρος των λειτουργικών

Ο Δήμος Λεμεσού αρχικά ζητά από το κράτος να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου του θεάτρου, που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, το οποίο αυτή τη στιγμή ανήκει στην ΚΕΔΙΠΕΣ (ήταν ιδιοκτησία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού). Από εκεί και πέρα, αν προχωρήσει η μεταβίβαση, ο δήμος είναι έτοιμος να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των λειτουργικών εξόδων του Ριάλτο, μέχρις ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομίες κλίμακας και μείωση των λειτουργικών για να μπορούν να καλύπτονται αποκλειστικά από τον δήμο. Με αυτό τον τρόπο, το κράτος θα «ξεμπερδέψει» σταδιακά από το ζήτημα της «κατά χάρη οικονομικής στήριξης». Αν και στον δήμο προκρίνουν τη μεταβίβαση ως την καλύτερη επιλογή (γιατί και η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ημερομηνία λήξης), στο κάδρο παραμένει και η επιλογή της μακροχρόνιας παραχώρησης/εκμίσθωσης στον Δήμο Λεμεσού με ένα συμβολικό ενοίκιο. Πρόθεση του δήμου είναι όπως το «Ριάλτο» αν και εφόσον περάσει στην κατοχή του, να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, χωρίς παρεμβάσεις στο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δήμος προτείνει προς το Υπουργείο Οικονομικών όπως μεταβιβαστεί η εταιρεία διαχείρισης του Ριάλτο, οποία σημειώνεται πως κατά 99,5% ανήκει στο κράτος, ενώ μικρομέτοχοι είναι μικρός αριθμός πρώην διευθυντών του Συνεργατικού.